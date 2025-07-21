Жёсткое приземление фаворитов и парочка разгромов. Первый тур РПЛ подарил яркие сюжеты

Представляем символическую сборную.
Вратарь
Богдан Овсянников («Оренбург») – реакция недели
Можно также похвалить Ставера из «Рубина», Евгений отразил шесть ударов игроков «Ахмата». Но сейвы дебютанта «Оренбурга» Овсянникова были важнее для его команды. Богдан взял пять выстрелов футболистов ЦСКА. «Армейцы» пытались забить победный мяч, собрали в итоге достойный показатель xG, но Овсянников сыграл безжалостно и безошибочно.
Защитники
Хуан Касерес («Динамо») – смелость тура
Парагваец понравился в прошлом сезоне. Израильский ветеран Даса смотрелся справа хуже, а Касерес и мяч может отобрать, и к атакам подключается. Хуан забил «Балтике» четким ударом низом, мяч прошел мимо чужих и своих. Касерес спас «Динамо» от обидного домашнего поражения. Низкий блок «Балтики» остановил форвардов москвичей, но не их латераля.
Диего Коста («Краснодар») – чтец игры
Прекрасный защитник. Перекрыл Грулёву и Боселли доступ к воротам Агкацева. Голкипер «Краснодара» лишь дважды вступил в игру. Также Диего Коста пригодился Мусаеву в чужой штрафной площади. После стандарта и навеса Сперцяна именно бразилец опередил защитника Александрова. Диего сыграл на высоком уровне, не сбавил после чемпионства.
Иван Лепский («Крылья Советов») – выносы тура
Карпин посчитал, что Лепский не выиграет конкуренцию в «Динамо». Москвичи играют в два центральных защитника, а в аренде в «Крыльях Советов» Иван занял место левого центрального оборонца в тройке. Лепский выделялся грамотными выносами мяча, он блокировал удары и классно сыграл на втором этаже. Дзюбе не дали развернуться, «Акрон» сыграл 1:1 в Самаре.
Рикарду Мангаш («Спартак») – неугомонность тура
Порой левый защитник «Спартака» заигрывался в атаке. Особенно когда Маркиньос уходил в центр, оставляя пустой фланг. Но именно Мангаш спас Станковича от переживаний. Рикарду в борьбе с Аззи выставил ногу, получил болезненный удар, а соперник увидел вторую желтую карточку. Активность неугомонного Рикарду помогла «Спартаку» стартовать с победы.
Полузащитники
Матвей Кисляк (ЦСКА) – проходы недели
Опорный хавбек ЦСКА отчаянно тащил мяч вперед в Оренбурге. «Армейцы» владели территориальным преимуществом, они нанесли 18 ударов в сторону ворот соперника и пять раз попали в створ. Голкипер Овсянников не ошибался, но зря эксперты выбрали лучшим игроком матча Акинфеева. Кисляк у ЦСКА и голкипер «Оренбурга» были главными на поле.
Артём Карпукас («Локомотив») – боец тура
Хавбек «Спартака» Мартинс неплохо сыграл против «Динамо» из Махачкалы, но соперник остался в меньшинстве, Кристоферу было проще. «Локомотиву» было сложнее против хавбеков «Сочи». Но поскольку Карпукас выиграл 5 из 6 единоборств и грамотно работал по всему полю, московский клуб сумел в концовке матча дожать оппонента и победить 3:0.
Эдуард Сперцян («Краснодар») – навес недели
Против «Пари НН» у Сперцяна гол плюс пас. Удачный навес на защитника Косту и закрытый прострел могут оказаться последними голевыми действиями капитана «Краснодара» в футболке клуба. «Жирона» ведет переговоры с полузащитником, Эдуард может продолжить карьеру в Испании, где его ждут матчи против «Реала» и «Барселоны». Сперцян заслужил шанс в топ-5.
Нападающие
Луис Энрике («Зенит») – хитрец выходных
У «Зенита» против «Ростова» было всего четыре удара в створ ворот с игры. Могли завершить матч против команды Альбы вничью, если бы Луис Энрике не оторвался от защитника и не вступил в борьбу с голкипером «Ростова». Ятимов допустил явную ошибку, а Мостовой реализовал приговор. Кроме пенальти, Энрике отметился в борьбе – у него десяток выигранных дуэлей.
Джон Кордоба («Краснодар») – кошмар защиты
Джона боятся игроки обороны. Хотя «Пари НН» провел достойный первый тайм против «Краснодара», после перерыва фаворит развил голевой успех. Помогали соперники – Александров испугался Кордобы за спиной и забил красивый автогол. Дальше Джон выгрыз мяч на правом фланге и удачно прострелил на Сперцяна. Эдуард довел дело до разгрома «Пари НН».
Александер Руденко («Локомотив») – дебют тура
У нескольких новичков лета хорошие поединки. Но именно у Руденко гол плюс пас. «Локомотив» не сразу взломал оборону «Сочи». В конце матча именно Александр классно сыграл впереди и отдал четкий голевой пас на Воробьева. Напарники Руденко добили оборону «Сочи», но первый победный мяч на счету бывшего форварда «Химок». Александр показал себя.
Главный тренер
Джонатан Альба («Ростов») – планировщик тура
«Зенит» забил с пенальти и победил, но успех был волевым. Фаворит дома проиграл первый тайм «Ростову». После перерыва у гостей не хватило сил, но они сражались против команды с невероятной глубиной состава. Без ряда лидеров из прошлого (Осипенко, Глебова и Комличенко) игра «Ростова» не развалилась. Многие середняки достойно выступили против фаворитов, о чём упомянем ниже. Но если выделять одного тренера, то понравился игровой план Альбы. Испанец хорош, его «Ростов» ещё покусает лидеров РПЛ.
Гол тура. Вадим Раков («Крылья Советов»)
Ракову не хватило места в атаке «Локомотива», ведь там несколько футболистов на каждую позицию. Зато в талант Вадима поверили в «Крыльях Советов». Раков сначала пристреливался в региональном дерби против «Акрона» в Самаре, а потом как жахнул левой под штангу. У голкипера Гудиева не было шансов, молодой Раков отвернул от «Крыльев Советов» поражение.
Особенность недели. Упрямство середняков
«Балтика» лишь вернулась в РПЛ, а уже отобрала очки у «Динамо» в Москве. Тезки команды Карпина из Махачкалы достойно дрались против «Спартака». Фаворит забивал из офсайдов, Маркиньос впервые отличился голом в РПЛ, а «Динамо» завершало матч в столице вдесятером. Но махачкалинцы дрались. «Ростов» провел сильный первый тайм в Санкт-Петербурге, а счет матча «Пари НН» и «Краснодара» не отражает ситуацию на поле. Подопечные Шпилевского неплохо играли против команды Мусаева, но у чемпионов больше опыта и им улыбнулась удача. Даже разгромная победа «Локомотива» над «Сочи» с подвохом – москвичи начали забивать после 80-й минуты матча. Всё могло сложиться иначе, как в матче «Оренбурга» и ЦСКА. Последний поединок первого тура тоже подарил сюрприз.
Мартинс, Заболотный, Маркиньос, Умяров ктото из них один из Спартака и все.
Зенит отскочил и там и командой не пахнет
Мартинс, Заболотный, Маркиньос, Умяров ктото из них один из Спартака и все.
Зенит отскочил и там и командой не пахнет