Жёсткое приземление фаворитов и парочка разгромов. Первый тур РПЛ подарил яркие сюжеты

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21 июля 2025, 22:09

Представляем символическую сборную.

Вратарь

Богдан Овсянников («Оренбург») – реакция недели

Можно также похвалить Ставера из «Рубина», Евгений отразил шесть ударов игроков «Ахмата». Но сейвы дебютанта «Оренбурга» Овсянникова были важнее для его команды. Богдан взял пять выстрелов футболистов ЦСКА . «Армейцы» пытались забить победный мяч, собрали в итоге достойный показатель xG, но Овсянников сыграл безжалостно и безошибочно.

Защитники

Хуан Касерес («Динамо») – смелость тура

Парагваец понравился в прошлом сезоне. Израильский ветеран Даса смотрелся справа хуже, а Касерес и мяч может отобрать, и к атакам подключается. Хуан забил «Балтике» четким ударом низом, мяч прошел мимо чужих и своих. Касерес спас «Динамо» от обидного домашнего поражения. Низкий блок «Балтики» остановил форвардов москвичей, но не их латераля.

Диего Коста («Краснодар») – чтец игры

Прекрасный защитник. Перекрыл Грулёву и Боселли доступ к воротам Агкацева. Голкипер «Краснодара» лишь дважды вступил в игру. Также Диего Коста пригодился Мусаеву в чужой штрафной площади. После стандарта и навеса Сперцяна именно бразилец опередил защитника Александрова. Диего сыграл на высоком уровне, не сбавил после чемпионства.

Иван Лепский («Крылья Советов») – выносы тура

Карпин посчитал, что Лепский не выиграет конкуренцию в «Динамо». Москвичи играют в два центральных защитника, а в аренде в «Крыльях Советов» Иван занял место левого центрального оборонца в тройке. Лепский выделялся грамотными выносами мяча, он блокировал удары и классно сыграл на втором этаже. Дзюбе не дали развернуться, «Акрон» сыграл 1:1 в Самаре.

Рикарду Мангаш («Спартак») – неугомонность тура

Порой левый защитник «Спартака» заигрывался в атаке. Особенно когда Маркиньос уходил в центр, оставляя пустой фланг. Но именно Мангаш спас Станковича от переживаний. Рикарду в борьбе с Аззи выставил ногу, получил болезненный удар, а соперник увидел вторую желтую карточку. Активность неугомонного Рикарду помогла «Спартаку» стартовать с победы.

Полузащитники

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) – проходы недели

Опорный хавбек ЦСКА отчаянно тащил мяч вперед в Оренбурге. «Армейцы» владели территориальным преимуществом, они нанесли 18 ударов в сторону ворот соперника и пять раз попали в створ. Голкипер Овсянников не ошибался, но зря эксперты выбрали лучшим игроком матча Акинфеева. Кисляк у ЦСКА и голкипер «Оренбурга» были главными на поле.

Артём Карпукас («Локомотив») – боец тура

Хавбек «Спартака» Мартинс неплохо сыграл против «Динамо» из Махачкалы, но соперник остался в меньшинстве, Кристоферу было проще. «Локомотиву» было сложнее против хавбеков «Сочи». Но поскольку Карпукас выиграл 5 из 6 единоборств и грамотно работал по всему полю, московский клуб сумел в концовке матча дожать оппонента и победить 3:0.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – навес недели

Против «Пари НН» у Сперцяна гол плюс пас. Удачный навес на защитника Косту и закрытый прострел могут оказаться последними голевыми действиями капитана «Краснодара» в футболке клуба. «Жирона» ведет переговоры с полузащитником, Эдуард может продолжить карьеру в Испании, где его ждут матчи против «Реала» и «Барселоны». Сперцян заслужил шанс в топ-5.

Нападающие

Луис Энрике («Зенит») – хитрец выходных

У «Зенита» против «Ростова» было всего четыре удара в створ ворот с игры. Могли завершить матч против команды Альбы вничью, если бы Луис Энрике не оторвался от защитника и не вступил в борьбу с голкипером «Ростова». Ятимов допустил явную ошибку, а Мостовой реализовал приговор. Кроме пенальти, Энрике отметился в борьбе – у него десяток выигранных дуэлей.

Джон Кордоба («Краснодар») – кошмар защиты

Джона боятся игроки обороны. Хотя «Пари НН» провел достойный первый тайм против «Краснодара», после перерыва фаворит развил голевой успех. Помогали соперники – Александров испугался Кордобы за спиной и забил красивый автогол. Дальше Джон выгрыз мяч на правом фланге и удачно прострелил на Сперцяна. Эдуард довел дело до разгрома «Пари НН».

Александер Руденко («Локомотив») – дебют тура

У нескольких новичков лета хорошие поединки. Но именно у Руденко гол плюс пас. «Локомотив» не сразу взломал оборону «Сочи». В конце матча именно Александр классно сыграл впереди и отдал четкий голевой пас на Воробьева. Напарники Руденко добили оборону «Сочи», но первый победный мяч на счету бывшего форварда «Химок». Александр показал себя.

Главный тренер

Джонатан Альба («Ростов») – планировщик тура

«Зенит» забил с пенальти и победил, но успех был волевым. Фаворит дома проиграл первый тайм «Ростову». После перерыва у гостей не хватило сил, но они сражались против команды с невероятной глубиной состава. Без ряда лидеров из прошлого (Осипенко, Глебова и Комличенко) игра «Ростова» не развалилась. Многие середняки достойно выступили против фаворитов, о чём упомянем ниже. Но если выделять одного тренера, то понравился игровой план Альбы. Испанец хорош, его «Ростов» ещё покусает лидеров РПЛ .

Гол тура. Вадим Раков («Крылья Советов»)

Ракову не хватило места в атаке «Локомотива», ведь там несколько футболистов на каждую позицию. Зато в талант Вадима поверили в «Крыльях Советов». Раков сначала пристреливался в региональном дерби против «Акрона» в Самаре, а потом как жахнул левой под штангу. У голкипера Гудиева не было шансов, молодой Раков отвернул от «Крыльев Советов» поражение.

Особенность недели. Упрямство середняков