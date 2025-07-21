«Оренбург» и ЦСКА голов не забили

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ.
Команды голов не забили.
В рамках второго тура 27 июля ЦСКА сыграет дома с «Ахматом», а «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо».
«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ.
Команды голов не забили.
В рамках второго тура 27 июля ЦСКА сыграет дома с «Ахматом», а «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо».
Кстати, назначение Акинфеева игроком матча крайне спорное, на мой взгляд. Он сделал 4 сейва, а его визави - Овсянников сделал 7. В том числе крайне опасный удар армейцев на последних минутах, который не засчитали в статистику из-за офсайда он вытащил, спас команду. Я лучшим считаю Овсянникова, а награду Акинфеева бы считал просто данью уважения легенде
Кстати, назначение Акинфеева игроком матча крайне спорное, на мой взгляд. Он сделал 4 сейва, а его визави - Овсянников сделал 7. В том числе крайне опасный удар армейцев на последних минутах, который не засчитали в статистику из-за офсайда он вытащил, спас команду. Я лучшим считаю Овсянникова, а награду Акинфеева бы считал просто данью уважения легенде