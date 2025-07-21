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«Оренбург» и ЦСКА голов не забили

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Usman Doda
Usman Doda
сегодня в 07:42
У ЦСКА не было "возбудителя"атак,и длинных передач.лучший игрок матча вратарь фаворита матча,не вижу логики.
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 05:31
Акинфккв легенда в своем цска не болеею.
Овсянников намного круче его!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:57
Эээх ..
blitz
blitz
вчера в 22:14
Главным оружием Оренбурга по такой игре на искусственном поле стали мелкие фолы: матч постоянно прерывался судейскими свистками, а всего Оренбург за 90 минут нарушил правила 24 раза! А лучшим игроком матча считаю Кисляка, он круто отыграл весь матч.
Capral
Capral
вчера в 21:58
    Palex
    Palex ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 21:27
    Ну давайте, мы ему будем призы давать, как только он будет на поле появляться. В знак уважения , так сказать
    Capral
    Capral
    вчера в 21:22
    Ага, а то я не помню, как ты носился с ним два года и вешал его окружающим. Или, как ты за него топил, в преддверии финала МЛС- лиги венерологов и гинекологов.)))
    баск
    баск
    вчера в 21:18, ред.
    На 21-02

    Ты своего любимца на других не вешай, терпи как-нибудь))
    И не рассказывай потом сказки про то, как ты не смотришь МЛС, эту "лигу проктологов" и ещё кого-то там)
    А то аж ночами не спишь..)))
    Vilar
    Vilar
    вчера в 21:14
    Коллеги, трудно вступать в дискуссионный разбор игры, скажу одно: Слишкович просто переиграл оппонента из цска. Позволю себе, по-старинке, проставить командам оценки за игру: Оренбург = 4+( за заработанное 1 очко);
    ЦСКА = 3- (за потерянные 2 очка).
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Лучше улыбаться, чем плакать, особенно тогда, когда нечего ответить...)))
    Capral
    Capral
    вчера в 21:02, ред.
    Ночью не поленился, смотрел футбол, до 4-х часов утра и не пожалел!!! Месси- красавец, такое вытворял, такие пасы!!! А этот, который, твой любимец, стоял как идот и сопли жевал...
    Что касается игры ЦСКА, то это, именно тренерский провал, потому что Слишкович, практически нейтрализовал весь центр поля и не дал сопернику начинать атаки и разогнаться. В этом, действительно был тренерский план, который сработал на 100%!!! А навал ЦСКА- это не тренерские задумки- это от безысходности...
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:58
    Я просто улыбаюсь.
    баск
    баск
    вчера в 20:56
    Твоего кумира опустили?)) Бывает, придётся тебе потерпеть))

    Да и второй тайм- далеко не отдельный момент игры, это целая половина матча, причём вторая, в большинстве случаев решающая.
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Да не было сегодня у ЦСКА тренерского плана. План был у Слишковича, который грамотно разобрал соперника.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:54
    Чтобы иметь элементарное представление об игре- надо смотреть весь матч, а не судить об отдельных моментах игры. Твои, так называемые познания в футболе, я увидел снова, вчера, когда старик Месси, еще раз опустил твоего кумира...)))
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Когда идёт навал, а он в футболе существует, тут уже не до тренерского плана.
    баск
    баск
    вчера в 20:48
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 20:47, ред.
      У Акинфеева 380-я сухая игра.......а также 500-й матч за ЦСКА с капитанской повязкой в чемпионате. С чем Игоря и поздравляем. А по игре понравилось как в игру вошёл во втором тайме новичок Алвес.....да и моментов было достаточно, а во втором тайме армейцы владели безоговорочным преимуществом. Оренбург отбивался......Но реализация…Ждём усиления состава....благо трансферное окно ещё открыто.
      Capral
      Capral
      вчера в 20:41
      Какой автобус, где ты его сегодня увидел?! Оренбург сыграл в подвижную оборону, пресекая атаки ЦСКА еще в центре поля. А обычный запоздалый навал ЦСКА, точно не был автобусом Оренбурга. Для того, чтобы иметь представление об игре- надо смотреть весь матч. И если ЦСКА, как ты говоришь, заслужил на один гол, то Оренбург, точно заслужил, и не на один!!!
      Capral
      Capral ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 20:37
      А то, что организации игры у ЦСКА нет, ничего, только нападающего не хватает? Но нападающему надо помогать, а для этого нужен конкретный тренерский план, которого, сегодня, у ЦСКА не было... То, что было сегодня в игре армейцев- называется бессистемный футбол или футбол на удачу- с навесами и прострелами.
      баск
      баск
      вчера в 20:35
      Что было в первом тайме- не видел, смотреть игру не планировал, но обнаружив нули к перерыву, всё же включил транслю..

      Территориальный и игровой перевес коней был, конечно, очевиден, и хотя бы один голешник они заслужили.
      Не склалось, это бывает, тем более, что хозяева в обороне грызли землю как в последний раз.

      У коней всё хорошо было. Ну, почти..
      "Почти" состояло в том, что они слишком часто стремились докатить, разыграть до верного, игнорируя немало возможностней для ударов с дальней (25+) и средне-дальней (20-22) дистанции.

      А напрасно, так как для вскрытия откровенных автобусов такие удары- первое дело. Его часто и успешно употребляла Бавария Хайнкеса- ребятишки молотили с любых дистанций как кузнецы молотом, на протяжении вснго матча..

      Либо залетит; либо удачно срикошетит; либо в руку защу; либо что-то получится с добивания.
      Особенно вот это последнее- удар нанесён, и на вратарскую соперника уже набегают 3-4 (!) своих игрока.

      Как правило, добивались своего.
      Есть и другие способы вскрытия автобусов, и их необходимо комбинировать,
      но максимум дальних ударов- лучший способ, кмк..
      Red blu
      Red blu
      вчера в 20:26
      Оренбург отстоял одно очко. Спасибо пускай скажут своему вратарю.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:24
      Армейцы обозначили борьбу с Динамо за 8ую строчку
      Сп62
      Сп62
      вчера в 20:21
      У армейцев, как и у большинства наших команд, нет настоящего ЦН. При таком огромном количестве навесов в штрафную прицельных ударов по воротам было минимальное. Не случайно в нашей лиге большие проблемы с позиционными атаками.
      TheBoLt
      TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:15
      У нас на примере последних трех сезонов я бы всерьез не рискнул оценивать шансы команд даже после 25 тура, не то, что после первого. В футболе может произойти что угодно, за свою жизнь повидал уже всякое. Но моя оценка сейчас сделана по моим собственным ощущениям на основе всего 2025 года, от марта до сейчас. Понятно, что тут много допущений и даже некоторые сменили тренеров, только первый тур, все играют физикой, а не техникой
      lotsman
      lotsman ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:06
      Да, но все эти моменты были из позиционных атак. А вот моменты на отрыв, с выходом один на один, которых у оренбуржцев было несколько, не получались. Скорости не хватало.
      Capral
      Capral ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 20:00
      Ну, я не сказал бы, что легко настигали, если вспомнить первый тайм, в котором, у Оренбурга было несколько убойных моментов, и даже дальний отличный удар, который отразил Акинфеев.
      particular
      particular
      вчера в 20:00
      Ленивая и скучная возня... Тренируются, понтуются и болтают, - а результат дать не могут... Неужели сначала надо неединожды удариться о дно, что бы после героически пробовать всплыть и не утонуть...
      Шуня771
      Шуня771 ответ TheBoLt (раскрыть)
      вчера в 19:59
      "....там скорее Быки проиграли, чем ЦСКА выиграл."

      Как по мне, так Краснодар там вообще не играл, ходили время отбывали...
      lotsman
      lotsman ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:58
      Я говорил не о свежести, а о скорости. Вы правы, говоря о мастерстве. Уходить в отрыв, с мячом, на большой скорости, нужно мастерство. У оренбуржцев этого мастерства не хватает. Поэтому скоростные защитники Армейцев их легко настигали.
      Гость
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