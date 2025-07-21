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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам игры с махачкалинским «Динамо»

вчера, 19:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Московский «Спартак» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с требованием разобрать пять спорных эпизодов матча первого тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».

В субботу, 19 июля, «красно-белые» одержали победу со счетом 1:0, однако у клуба осталась масса претензий по поводу решений судейской бригады Василия Казарцева об отмененных голах и пенальти, которые не были назначены.

В пресс-службе «Спартака» заявили следующее:

Обратились в ЭСК по пяти эпизодам в матче «Спартак» – «Динамо» (Махачкала): неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове (наступ) на 7‑й минуте; неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25‑й минуте (в единоборстве с Мангашем); непоказанная вторая желтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44‑й минуте; отмененный гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за якобы фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх; неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51‑й минуте (толчок в спину и лишение явной возможности забить гол).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ anzhi1 (раскрыть)
сегодня в 11:39
Вот тогда бы точно сказали, что Спартак просит милостыню.
112910415
112910415
сегодня в 05:31
вопросы остались, много вопросов ...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:59
Моментами и мне показалось что сливают спартачей
anzhi1
anzhi1
вчера в 22:47, ред.
Понятное дело что ни какого заговора нет. Это не достаточный профессионализм судей. И вообще, Спартак выиграл, зачем сейчас все это. Ну ошиблись,ну бывает. Вот если бы была ничья, то да, можно было бы подать апелляцию
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Это хорошо вам сейчас судить, имея три очка, благодаря пенальти, а убери его и сейчас бы Зенит писал кляузы, лишившись двух очков. По тонкому льду все ходят
Вы победили за счет пенальти - его ставит судья, это решение судьи. Вам да, а нам нет, это сегодня, а завтра посмотрим
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:35
Было бы странно обращаться в органы если тебя грабят в 23-й раз...когда предыдущие твои 22 обращения остались без внимания...
ABir
ABir
вчера в 22:09
Конечно это обращение Спартака на результат матча не повлияет, возможно сыграет отложенный вариант в будующем.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:02
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 21:33
    То есть заговор.....в чистом виде???
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Если бы дело касалось только Казарцева ,то можно эту ситуацию назвать непрофессионализмом . Но о судьях на ВАР что можно сказать ? Здесь ,даже не попахивает ,а воняет ......вон чем !!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:29, ред.
    У нас очень мало судей про которых можно сказать "Он нормальный".....от того что на них пишут жалобы и сажают на полиграфы - не меняется ничего...
    Касаемо обращений Зенита....Я уже выразил своё мнение - всё это выглядит как попрошайничество....так не должно быть...
    Если число обращений в ЭСК растёт и изменений нет...то смысл этих манипуляций....
    Нужны другие решения....
    Знатог
    Знатог
    вчера в 21:28
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 20:57, ред.
      Давайте без давайте)...Зенит кстати тоже частенько в ЭСК обращался...написал же по правилам...какое своё?)...непонятно...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:55, ред.
      Давайте все команды будут своё "Нормально"... требовать...
      И как всем угодить???
      Абуссафар Аббасов
      Абуссафар Аббасов
      вчера в 20:47
      Не всегда же,против Махачкалы судить!?
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 20:42
      Это, конечно, правильно: охамевшему и надевшему корону на голову Васе Казарцеву ТАКОЕ вместе с его "судьями на VAR" спускать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!
      Однако, как все понимают, истрёпанные нервы КБ-болел, тренерского штаба, игроков Спартака, уже не вернёшь...
      Чтобы было "в назидание другим"???
      Оч-ч-ч-чень сильно сомневаюсь...
      Однако этого Васю просто таки НУЖНО ОТСТРАНИТЬ от судейства до окончания чемпионата!
      Сегодня "судит" Спартак, а ЗАВТРА что ему в голову взбредёт, или кто-то...
      Гм-гм...
      Сп62
      Сп62
      вчера в 20:39
      Нет сомнений, что, если ни коим образом не обращать внимание на грубые ошибки судей, то это приведёт к диквалификации судейского корпуса. И не важно, кто обращается в ЭСК Спартак или Оренбург, главное это заставить работать соответствующие службы.
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 20:32, ред.
      Команда хочет чтобы её нормально судили...по правилам...или в РПЛ это уже и есть лояльность?)...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 20:29
      Конечно никакой умышленной предвзятости и заговоров нет...
      Просто непрофессионализм...

      Что то есть в этих обращениях в ЭСК (5штук) такое неприятное...типа команда выпрашивает лояльность судей.Так не должно быть.
      Варвар7
      Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:28, ред.
      Казарцев не первый раз "ошибается" на матчах с участием Спартака (и не только). Матч Спартак - Сочи ( 2 -2) 9 августа 2020. Два сомнительных назначенный пенальти .
      Казарцев и Еськов вынуждены были пройти проверку на полиграфе. Несмотря на успех Казарцев был отстранён от судейства на неопределённый срок. Потом постепенно он вернулся к судейству ( "тихой сапой " ).
      В одном из интервью Казарцев косвенно признал ошибку (человеку свойственно ошибаться).
      Так, что детектор не поможет (уже проходили). У Васи возможно , что личное к КБ.
      Спартак победил так , что скорее всего "спустят на тормозах" (ну как обычно)...)
      P.S. На Ю тубе есть небольшой обзор Фабрика Футбола 20 июл. 2025 г - кому интересно там более подробно. ( В видео присутствует мат поэтому сюда не выкладываю)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:20
      Респект, нужно действовать, молчать нельзя
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 20:18, ред.
      Спартак обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с Динамо Махачкала. И что, по всем пяти эпизодам есть претензии к арбитрам? Неужели у красно-белых есть желание возглавить движение против судей? Так это путь в никуда. Не стоит искать в действиях арбитров заговор против Спартака, его просто нет. Если имеются претензии к судьям, эти претензии нужно обоснованно предъявлять. Я болею за Спартак.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 20:15
      Олег, я считаю только те, которые явно на счет повлияли. Пенальти на Умярове 2:0, гол Литвинова 3:0. А карточки , удаление это не факт, что на результат повлияли. А те две "ошибки" результативные.
      Apokalipsys
      Apokalipsys
      вчера в 20:10
        Bad Listener
        Bad Listener
        вчера в 20:04
        Пять красивое число, иначе как то такое рвение Лукойла объяснить сложно, но по двум эпмзодам было бы не лишним работу судей рассмотреть, фол на Умарове и гол Литвинова действительно стоят внимания на мой взгляд
        Байкал-38
        Байкал-38
        вчера в 19:57, ред.
        А помните 2020 год?
        Спартак засыпывает КДК жалобами на Казарцева, Федун грозится снять Спартак с чемпионата, на соккере появляется клип (Спартак и КДК), который во всех новостях на эту тему бьёт рекорды популярности.

        Шуня771
        Шуня771
        вчера в 19:56
        Очень интересно будет узнать ответ и сравнить его с мнением Лапочкина.
        Шуня771
        Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 19:55
        Анатолий!
        Когда я возмущался писав о беспределе Аззи в конце второго тайма я и имел ввиду этот эпизод - сзади врезался в Барко и снес его как косой.
        Ты считаешь это не нарушение?
        Тогда добавляй!)
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 19:52
        Да казарцеву хоть Кол на голове чеши...все одно....человек же работает под прекрытием...)
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 19:48, ред.
        А толку от этого... Думаю горе судья продолжит "радовать" всех(((
        Гость
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