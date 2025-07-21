«Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам игры с махачкалинским «Динамо»

Московский «Спартак» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с требованием разобрать пять спорных эпизодов матча первого тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».
В субботу, 19 июля, «красно-белые» одержали победу со счетом 1:0, однако у клуба осталась масса претензий по поводу решений судейской бригады Василия Казарцева об отмененных голах и пенальти, которые не были назначены.
В пресс-службе «Спартака» заявили следующее:
Обратились в ЭСК по пяти эпизодам в матче «Спартак» – «Динамо» (Махачкала): неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове (наступ) на 7‑й минуте; неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25‑й минуте (в единоборстве с Мангашем); непоказанная вторая желтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44‑й минуте; отмененный гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за якобы фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх; неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51‑й минуте (толчок в спину и лишение явной возможности забить гол).
Вы победили за счет пенальти - его ставит судья, это решение судьи. Вам да, а нам нет, это сегодня, а завтра посмотрим
Вы победили за счет пенальти - его ставит судья, это решение судьи. Вам да, а нам нет, это сегодня, а завтра посмотрим
Касаемо обращений Зенита....Я уже выразил своё мнение - всё это выглядит как попрошайничество....так не должно быть...
Если число обращений в ЭСК растёт и изменений нет...то смысл этих манипуляций....
Нужны другие решения....
Касаемо обращений Зенита....Я уже выразил своё мнение - всё это выглядит как попрошайничество....так не должно быть...
Если число обращений в ЭСК растёт и изменений нет...то смысл этих манипуляций....
Нужны другие решения....
И как всем угодить???
И как всем угодить???
Однако, как все понимают, истрёпанные нервы КБ-болел, тренерского штаба, игроков Спартака, уже не вернёшь...
Чтобы было "в назидание другим"???
Оч-ч-ч-чень сильно сомневаюсь...
Однако этого Васю просто таки НУЖНО ОТСТРАНИТЬ от судейства до окончания чемпионата!
Сегодня "судит" Спартак, а ЗАВТРА что ему в голову взбредёт, или кто-то...
Гм-гм...
Однако, как все понимают, истрёпанные нервы КБ-болел, тренерского штаба, игроков Спартака, уже не вернёшь...
Чтобы было "в назидание другим"???
Оч-ч-ч-чень сильно сомневаюсь...
Однако этого Васю просто таки НУЖНО ОТСТРАНИТЬ от судейства до окончания чемпионата!
Сегодня "судит" Спартак, а ЗАВТРА что ему в голову взбредёт, или кто-то...
Гм-гм...
Просто непрофессионализм...
Что то есть в этих обращениях в ЭСК (5штук) такое неприятное...типа команда выпрашивает лояльность судей.Так не должно быть.
Просто непрофессионализм...
Что то есть в этих обращениях в ЭСК (5штук) такое неприятное...типа команда выпрашивает лояльность судей.Так не должно быть.
Казарцев и Еськов вынуждены были пройти проверку на полиграфе. Несмотря на успех Казарцев был отстранён от судейства на неопределённый срок. Потом постепенно он вернулся к судейству ( "тихой сапой " ).
В одном из интервью Казарцев косвенно признал ошибку (человеку свойственно ошибаться).
Так, что детектор не поможет (уже проходили). У Васи возможно , что личное к КБ.
Спартак победил так , что скорее всего "спустят на тормозах" (ну как обычно)...)
P.S. На Ю тубе есть небольшой обзор Фабрика Футбола 20 июл. 2025 г - кому интересно там более подробно. ( В видео присутствует мат поэтому сюда не выкладываю)
Казарцев и Еськов вынуждены были пройти проверку на полиграфе. Несмотря на успех Казарцев был отстранён от судейства на неопределённый срок. Потом постепенно он вернулся к судейству ( "тихой сапой " ).
В одном из интервью Казарцев косвенно признал ошибку (человеку свойственно ошибаться).
Так, что детектор не поможет (уже проходили). У Васи возможно , что личное к КБ.
Спартак победил так , что скорее всего "спустят на тормозах" (ну как обычно)...)
P.S. На Ю тубе есть небольшой обзор Фабрика Футбола 20 июл. 2025 г - кому интересно там более подробно. ( В видео присутствует мат поэтому сюда не выкладываю)
Спартак засыпывает КДК жалобами на Казарцева, Федун грозится снять Спартак с чемпионата, на соккере появляется клип (Спартак и КДК), который во всех новостях на эту тему бьёт рекорды популярности.
https://youtu.be/xdmKj_zvmoQ?si=oXDGbLA1T4_0tceA
Спартак засыпывает КДК жалобами на Казарцева, Федун грозится снять Спартак с чемпионата, на соккере появляется клип (Спартак и КДК), который во всех новостях на эту тему бьёт рекорды популярности.
Когда я возмущался писав о беспределе Аззи в конце второго тайма я и имел ввиду этот эпизод - сзади врезался в Барко и снес его как косой.
Ты считаешь это не нарушение?
Тогда добавляй!)
Когда я возмущался писав о беспределе Аззи в конце второго тайма я и имел ввиду этот эпизод - сзади врезался в Барко и снес его как косой.
Ты считаешь это не нарушение?
Тогда добавляй!)