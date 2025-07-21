«Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам игры с махачкалинским «Динамо»

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вчера, 19:35

Московский «Спартак» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с требованием разобрать пять спорных эпизодов матча первого тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».

В субботу, 19 июля, «красно-белые» одержали победу со счетом 1:0, однако у клуба осталась масса претензий по поводу решений судейской бригады об отмененных голах и пенальти, которые не были назначены.

В пресс-службе «Спартака» заявили следующее: