Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Брайана Мбеумо

Сортировать
Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 09:31, ред.
Зиркзе, на самом деле, очень даже неплох, и в паре с Амадом играл он весьма неплохо.

Другое дело - его покупка в принципе была изначально странной: использовать его в схеме с общим нападающим в роли центрфорварда с вингерами Гарначо и Рэшфордом - это как купить для забивания гвоздей микроскоп
galem72
galem72 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 08:39
По крайней мере, в отличие от Антони, Хёйлунна, Зиркзея и Санчо, у этих двоих до перехода в Юнайтед был позитивный опыт игры в АПЛ.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:36
И да, сейчас еще тяжело делать хоть какие-либо прогнозы по поводу полузащитника, исходя из системы Аморима, потому что не совсем ясно, какой она будет. В Спортинге и прошлом сезоне в МЮ Рубен играл по системе 3-2-2-2-1, и я делал прогнозы под нее. Но первый матч предсезонки с Лидсом МЮ уже играл по системе 3-4-1-2, поэтому, возможно, Рубен будет и дальше использовать свою видоизмененную схему.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:31
Из вратарей - конечно очень хотелось бы видеть Шевалье или Диого Кошту, но варианты почти нереалистичные:
1) несмотря на стабильную и качественную игру - очень дорогие, а ФФП никто не отменял, если твоя команда - не ПСЖ
2) вряд ли захотят переходить в клуб без еврокубков, и имеют на это полное право

Поэтому из реалистичных вариантов остается только Ламменс из Антверпена: и очень хорошая статистика, и хорошие физические данные, и отступные - суммы у инсайдеров разнятся, но все говорят, что меньше 20 миллионов.

Нападающий - все зависит от продаж. В идеале бы Шешко - огромный парень, плюс Вивелл, который привел Шешко в Ред Булл, сейчас работает в МЮ, и соответственно, хорошо с ним знаком. Но если не будет продаж - то хорошо бы вписался Уоткинс.

Самое сложное - это, конечно, полузащитник. Нужен опорник, умеющий раздавать пасы (для игры в обороне уже есть Угарте, но с пасами у него беда), еще желательно и с опытом игры в АПЛ, чтобы игроку не нужно было долго привыкать к игровому темпу лиги. Из таких на ум приходят только двое. Первый - Ндиди, но сразу нет: во-первых, он уже не очень хорошо прявил себя с Лестером, во-вторых, когда начнется Кубок Африки - у МЮ и так уедет пол состава, и с таким успехом лучше уж пробовать наигрывать кого-нибудь из Флетчеров. Второй - Адам Вартон из Кристал Пэлэйс, но я не думаю, что Пэлэйс за 21летнего игрока молодежки, которого оценивают в 50 миллионов, и у которого еще впереди 4 года по контракту, отпустят дешево. Можно было бы попробовать Хьюлманда из Спортинга - знаком с системой Аморима, но тоже стоит 50 миллионов, и этим летом Спортинг уже показал, что договориться с ними бывает очень сложно. Поэтому тут - очень сложно
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:40
Какие есть варианты, на Ваш взгляд, для укрепления тех двух позиций?
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:19
Очень рад, что эта сага завершилась! Почти 2 месяца... Больше буду рад только продаже Гарначо.

Теперь остается поработать над трансферами полузащитника (обязательно) и по возможности купить вратаря и нападающего, хотя последние две позиции - необязательно (все-таки в нападении есть Зиркзе, который в тандеме с Куньей и Мбемо будет полезнее, да и сам Брайан может сыграть центрального нападающего). Ранее я писал про левого латераля, но Леон на предсезонке оставляет хорошее впечатление: очень физически крепкий парень, особенно для 20 лет. Чем-то напоминает молодого Валенсию, и пусть хотя бы с замены, но наигрывать его нужно обязательно!

Но самое главное - поработать над продажами и избавиться как от балласта, который символизируется с неудачами МЮ (Рэшфорд, Гарначо и прочие Санчо), так и от игроков, которые банально не вписались в игру МЮ (Расмус и Антони). Все-таки неплохо бы еще продать Каземиро, пока за него можно выручить хоть какие-то деньги
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:06
Все равно дорого. 60 лимонов и ящик бананов потолок цена этом футболеру. Ну чтож, будем посмотреть на него значит.
Брулин
Брулин
вчера в 22:22
Главное чтобы они с Куньей приносили пользу, а то МЮ с репутацией кладбища талантов как-то настораживает.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:22
Трансферная сага подошла к логическому концу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 