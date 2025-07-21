«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Брайана Мбеумо

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вчера, 22:16

«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с нападающим «Брентфорда» .

Соглашение с игроком рассчитано до 2030 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего футболиста составит 82 млн евро.