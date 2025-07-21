«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Брайана Мбеумо

«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с нападающим «Брентфорда» Брайаном Мбеумо.
Соглашение с игроком рассчитано до 2030 года с возможностью продления еще на один год.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего футболиста составит 82 млн евро.
Теперь остается поработать над трансферами полузащитника (обязательно) и по возможности купить вратаря и нападающего, хотя последние две позиции - необязательно (все-таки в нападении есть Зиркзе, который в тандеме с Куньей и Мбемо будет полезнее, да и сам Брайан может сыграть центрального нападающего). Ранее я писал про левого латераля, но Леон на предсезонке оставляет хорошее впечатление: очень физически крепкий парень, особенно для 20 лет. Чем-то напоминает молодого Валенсию, и пусть хотя бы с замены, но наигрывать его нужно обязательно!
Но самое главное - поработать над продажами и избавиться как от балласта, который символизируется с неудачами МЮ (Рэшфорд, Гарначо и прочие Санчо), так и от игроков, которые банально не вписались в игру МЮ (Расмус и Антони). Все-таки неплохо бы еще продать Каземиро, пока за него можно выручить хоть какие-то деньги
Теперь остается поработать над трансферами полузащитника (обязательно) и по возможности купить вратаря и нападающего, хотя последние две позиции - необязательно (все-таки в нападении есть Зиркзе, который в тандеме с Куньей и Мбемо будет полезнее, да и сам Брайан может сыграть центрального нападающего). Ранее я писал про левого латераля, но Леон на предсезонке оставляет хорошее впечатление: очень физически крепкий парень, особенно для 20 лет. Чем-то напоминает молодого Валенсию, и пусть хотя бы с замены, но наигрывать его нужно обязательно!
Но самое главное - поработать над продажами и избавиться как от балласта, который символизируется с неудачами МЮ (Рэшфорд, Гарначо и прочие Санчо), так и от игроков, которые банально не вписались в игру МЮ (Расмус и Антони). Все-таки неплохо бы еще продать Каземиро, пока за него можно выручить хоть какие-то деньги
1) несмотря на стабильную и качественную игру - очень дорогие, а ФФП никто не отменял, если твоя команда - не ПСЖ
2) вряд ли захотят переходить в клуб без еврокубков, и имеют на это полное право
Поэтому из реалистичных вариантов остается только Ламменс из Антверпена: и очень хорошая статистика, и хорошие физические данные, и отступные - суммы у инсайдеров разнятся, но все говорят, что меньше 20 миллионов.
Нападающий - все зависит от продаж. В идеале бы Шешко - огромный парень, плюс Вивелл, который привел Шешко в Ред Булл, сейчас работает в МЮ, и соответственно, хорошо с ним знаком. Но если не будет продаж - то хорошо бы вписался Уоткинс.
Самое сложное - это, конечно, полузащитник. Нужен опорник, умеющий раздавать пасы (для игры в обороне уже есть Угарте, но с пасами у него беда), еще желательно и с опытом игры в АПЛ, чтобы игроку не нужно было долго привыкать к игровому темпу лиги. Из таких на ум приходят только двое. Первый - Ндиди, но сразу нет: во-первых, он уже не очень хорошо прявил себя с Лестером, во-вторых, когда начнется Кубок Африки - у МЮ и так уедет пол состава, и с таким успехом лучше уж пробовать наигрывать кого-нибудь из Флетчеров. Второй - Адам Вартон из Кристал Пэлэйс, но я не думаю, что Пэлэйс за 21летнего игрока молодежки, которого оценивают в 50 миллионов, и у которого еще впереди 4 года по контракту, отпустят дешево. Можно было бы попробовать Хьюлманда из Спортинга - знаком с системой Аморима, но тоже стоит 50 миллионов, и этим летом Спортинг уже показал, что договориться с ними бывает очень сложно. Поэтому тут - очень сложно
1) несмотря на стабильную и качественную игру - очень дорогие, а ФФП никто не отменял, если твоя команда - не ПСЖ
2) вряд ли захотят переходить в клуб без еврокубков, и имеют на это полное право
Поэтому из реалистичных вариантов остается только Ламменс из Антверпена: и очень хорошая статистика, и хорошие физические данные, и отступные - суммы у инсайдеров разнятся, но все говорят, что меньше 20 миллионов.
Нападающий - все зависит от продаж. В идеале бы Шешко - огромный парень, плюс Вивелл, который привел Шешко в Ред Булл, сейчас работает в МЮ, и соответственно, хорошо с ним знаком. Но если не будет продаж - то хорошо бы вписался Уоткинс.
Самое сложное - это, конечно, полузащитник. Нужен опорник, умеющий раздавать пасы (для игры в обороне уже есть Угарте, но с пасами у него беда), еще желательно и с опытом игры в АПЛ, чтобы игроку не нужно было долго привыкать к игровому темпу лиги. Из таких на ум приходят только двое. Первый - Ндиди, но сразу нет: во-первых, он уже не очень хорошо прявил себя с Лестером, во-вторых, когда начнется Кубок Африки - у МЮ и так уедет пол состава, и с таким успехом лучше уж пробовать наигрывать кого-нибудь из Флетчеров. Второй - Адам Вартон из Кристал Пэлэйс, но я не думаю, что Пэлэйс за 21летнего игрока молодежки, которого оценивают в 50 миллионов, и у которого еще впереди 4 года по контракту, отпустят дешево. Можно было бы попробовать Хьюлманда из Спортинга - знаком с системой Аморима, но тоже стоит 50 миллионов, и этим летом Спортинг уже показал, что договориться с ними бывает очень сложно. Поэтому тут - очень сложно