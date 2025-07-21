Акинфеев провел 500-й матч в качестве капитана ЦСКА: «Я даже не знал этого»

Матч первого тура чемпионата России против «Оренбурга» стал для голкипера ЦСКА 500-м в качестве капитана «армейцев».

После игры вратарь прокомментировал историческое достижение и матч, в котором его команда не смогла одержать победу:

500-й матч с капитанской повязкой? Я даже не знал этого. Не готовился. Для меня это гордость, я вырос с ЦСКА . Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив.

Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле.