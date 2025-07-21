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Акинфеев провел 500-й матч в качестве капитана ЦСКА: «Я даже не знал этого»

вчера, 19:51
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Матч первого тура чемпионата России против «Оренбурга» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 500-м в качестве капитана «армейцев».

После игры вратарь прокомментировал историческое достижение и матч, в котором его команда не смогла одержать победу:

500-й матч с капитанской повязкой? Я даже не знал этого. Не готовился. Для меня это гордость, я вырос с ЦСКА. Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив.

Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле.

Акинфеев был признан лучшим игроком встречи, которая завершилась со счетом 0:0.

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Все комментарии
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо
сегодня в 05:36
ЦСКА допускает ошибку,не давая дорогу молодым в официальных матчах,с таким соперником.
Акинфеев,хоть и считается легендой цска но по сути слабый воротчик,и ему пора замену ставить в матчах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:22
Юбилейный и СУХОЙ матч для Игоря, В этом году ЦСКА провёл 18 подряд матчей без поражений.. ОДНАКО !!!!
ztej67dng4kf
ztej67dng4kf
вчера в 20:58
За него есть кому считать, а Игорька с юбилеем
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:05
Не грех и поздравить Акинфеева!
Что и делаю!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:52
Знаковая дата, показывает легендарный статус для клуба.
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