Акинфеев провел 500-й матч в качестве капитана ЦСКА: «Я даже не знал этого»

Матч первого тура чемпионата России против «Оренбурга» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 500-м в качестве капитана «армейцев».
После игры вратарь прокомментировал историческое достижение и матч, в котором его команда не смогла одержать победу:
500-й матч с капитанской повязкой? Я даже не знал этого. Не готовился. Для меня это гордость, я вырос с ЦСКА. Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив.
Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле.
Акинфеев был признан лучшим игроком встречи, которая завершилась со счетом 0:0.
Акинфеев,хоть и считается легендой цска но по сути слабый воротчик,и ему пора замену ставить в матчах.
Акинфеев,хоть и считается легендой цска но по сути слабый воротчик,и ему пора замену ставить в матчах.
Что и делаю!
Что и делаю!