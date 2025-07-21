Челестини объяснил, почему ЦСКА сыграл вничью с Оренбургом...

Главный тренер ЦСКА прокомментировал нулевую ничью своей команды в матче первого тура чемпионата России против «Оренбурга».

Швейцарец отметил, что «армейцы» приложили недостаточно усилий, чтобы одержать победу:

Мы недостаточно хорошо работали с мячом, недостаточно имели терпения в этом матче. Прекрасно знали, что команда соперника играет по схеме 3–5–2. Мы знали, что надо разыгрывать и раскачивать игру, переводить с одного фланга на другой. Мы все время пытались продолжить вертикальную игру. Во втором тайме мы начали играть чуть лучше, но этого было недостаточно, чтобы мы могли сегодня одержать победу. Необходимо было терпеть и разыгрывать, что мы не сделали.