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Челестини объяснил, почему ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом»

вчера, 20:28
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал нулевую ничью своей команды в матче первого тура чемпионата России против «Оренбурга».

Швейцарец отметил, что «армейцы» приложили недостаточно усилий, чтобы одержать победу:

Мы недостаточно хорошо работали с мячом, недостаточно имели терпения в этом матче. Прекрасно знали, что команда соперника играет по схеме 3–5–2. Мы знали, что надо разыгрывать и раскачивать игру, переводить с одного фланга на другой. Мы все время пытались продолжить вертикальную игру. Во втором тайме мы начали играть чуть лучше, но этого было недостаточно, чтобы мы могли сегодня одержать победу. Необходимо было терпеть и разыгрывать, что мы не сделали.

Во втором туре ЦСКА примет грозненский «Ахмат». Игра состоится 27 июля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:05
следовало победить ... тогда бы нужды в путаных объяснениях не возникло !
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 05:29
Вот это правильный обзор на данный матч!У цска даже нет нормальных игроков,один зарабатывает желтые карточки на ровном месте,другой этот черный как Траоре большой неуклюжий столб.Нападающих вообще нет,паспортники нуливые.
В этом матче был лучшим вратарь Оренбурга и турок
Гарик 35
Гарик 35
сегодня в 05:28
Армейцы в этом матче могли и проиграть если бы ни Акинфеев. Что касается самой игры. Игра не сложилась из -за сильной жары и пластмассового поля. Не приспособлены армейцы играть на синтетике. Видно команда понадеялась на свой класс но увы потеря очков на старте.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:28
    wegsv24hzn3m
    wegsv24hzn3m
    вчера в 23:03
    Слишком долго входили в игру, в конце концов время не хватило
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 22:20
    Не буду навязывать вам моё мнение, но ЦСКА не играл лучше. Армейцы усилили давление за счет разницы в классе, а Оренбургу был выгоден такой футбол, потому что ЦСКА, ничего оригинального в атаке не предложил. К тому же, у оренбуржцев неплохо получались выходы в контратаки, даже на исходе игры, когда обе команды подустали... Несмотря на ничью, на мой взгляд- это тренерская победа Слишковича. Как будет в дальнейшем- покажет время.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:38, ред.
    Челестини подумал, что сделал большое дело, объяснив болельщикам, почему ЦСКА сыграл вничью с Оренбургом. Считаю,, слова тренера о том, что армейцы приложили недостаточно усилий для победы, никого не устроили. Следующая игра с Ахматом в Москве. Эту команду недооценивать опасно, она способна преподнести сюрприз. Что Фабио скажет тогда? В России люди не любят, когда от них пытаются отделаться общими фразами.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:30
    Терпи Челестини, трансферов больше не будет
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:51
    Будем честны.....во втором тайме ЦСКА играл лучше Оренбурга и был ближе к победе, но гости так и не сумели дожать команду Слишковича. В какой-то момент стало очевидно, что Оренбург устраивает ничья.... хозяева целиком и полностью сосредоточились на обороне и со своей задачей справились.... ЦСКА был явным фаворитом поединка, но победить не сумел.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:51
    Я так и не понял, в какой вертикальный футбол играл ЦСКА, о чём речь? Обычный навал, сейчас называется вертикальным футболом? Почти все атаки ЦСКА пресекались на дальних подступах к штрафной Оренбурга. Или банальные навесы и прострелы стали называться вертикальным футболом?
    Futurista
    Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Скорее после игры он не понял почему она вылетела))...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:46
    Он вообще не понял почему играли с командой, которая вылетела в прошлом сезоне!))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:43
    Челестини объяснил, почему ЦСКА сыграл вничью с Оренбургом...

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