Лучший бомбардир Серии А Ретеги перешёл из «Аталанты» в «Аль-Кадисию»

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вчера, 21:30

Итальянская «Аталанта» объявила о расставании с нападающим .

Футболист сборной Италии и лучший бомбардир Серии А сезона-2024/25 продолжит карьеру в аравийской «Аль-Кадисии».

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро.

Ретеги провел в «Аталанте» один сезон после перехода из «Дженоа» за 20,9 млн. В 36 матчах чемпионата Италии он забил за команду из Бергамо 25 мячей и сделал 8 результативных передач.

«Аль-Кадисия» в прошлом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Саудовской Аравии.