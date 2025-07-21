Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2025/2026

Лучший бомбардир Серии А Ретеги перешёл из «Аталанты» в «Аль-Кадисию»

вчера, 21:30

Итальянская «Аталанта» объявила о расставании с нападающим Матео Ретеги.

Футболист сборной Италии и лучший бомбардир Серии А сезона-2024/25 продолжит карьеру в аравийской «Аль-Кадисии».

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро.

Ретеги провел в «Аталанте» один сезон после перехода из «Дженоа» за 20,9 млн. В 36 матчах чемпионата Италии он забил за команду из Бергамо 25 мячей и сделал 8 результативных передач.

«Аль-Кадисия» в прошлом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Турецкий клуб, который тренирует Юран, собирается сделать ещё один трансфер
Вчера, 14:52
Официально«Рома» объявила о переходе марокканского полузащитника из «Ланса»
20 июля Фото
Официально«Наполи» объявил о переходе голландского защитника из «Болоньи»
20 июля
ОфициальноКайл Уокер-Питерс перешёл в «Вест Хэм»
20 июля Фото
ОфициальноЭкс-вингер «Ювентуса» продолжит карьеру в «Болонье»
19 июля
Официально«Лидс» объявил о переходе Лонгстаффа
19 июля
Сортировать
Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 08:49
Очередное нытье о загубленной карьере😀. Чел устроил жизнь себе и потомкам. Порадуемся за него..
Nety
Nety ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 07:40
А в чём подтверждение?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:04
блин ну это вообще нелогичный переход. ему бы и в европе хорошо платили. наверняка с бабой какой-то связался, которая уговорила его ехать в эмираты, фоток поделать для инстаграм
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:04
Сейчас саудовская лига на уровне Сериала, футбол такой же, но зп выше, а правильно это или нет решать ему.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:59
Зарплату озвучьте)). Из-за какой суммы поехал карьеру губить?))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 23:56
Думаю, что это сенсационный трансфер. Игрок сборной Италии и крутой бомбардир в расцвете сил уехал на заработки в Саудовскую Аравию когда все ждали его перехода в ТОП клуб. Ну что ж, Ретеги выбрал большие деньги, а не карьеру и трофеи. Это его право.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:58
Есть цель хорошо заработать - значит нужно ехать в СА.
Очередное подтверждение того, что туда едут исключительно ради больших денег.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:50
На заработки поехал. Хотя мог ещё в сериале погонять. Но это его дело
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:41
Решил хорошо подзаработать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 