Маротта: «„Ювентус“ сделает все, чтобы заполучить Джана»

Полузащитнику Эмре Джану нравится в «Ливерпуле», и до лета он точно останется в Англии. Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал, что туринский клуб очень хочет подписать футболиста:

«У Эмре Джана истекает контракт, и этот факт позволяет нам приступить к переговорам. Именно в этом направлении мы и работаем.

Не могу сказать, станет ли он заключать новое соглашение с „Ливерпулем“, но могу обещать, что мы постараемся сделать все, чтобы заполучить игрока. Безусловно, мы должны уважать и его желания».