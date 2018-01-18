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Пике: «Надеюсь, хоть на „Камп Ноу“ на поле не будут бросать предметы и кого-то оскорблять»

18 января 2018, 08:01
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после гостевого поражения от «Эспаньола» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (0:1) выразил недовольство тем, как вели себя фанаты хозяев. Marca отмечает, что в голкипера сине-гранатовых Яспера Силлессена с трибун был брошен некий предмет.

«Атмосфера на „Корнелья-Эль Прат“ всегда непростая. Это тяжело, но я не тот, кто принимает решения по данному вопросу. Я только надеюсь, что хотя бы на „Камп Ноу“ никто не будет никого оскорблять или бросать предметы на поле.

Это поражение не ударило по „Барселоне“. Возможно, на нас слишком сильно повлиял незабитый пенальти, но у „Барсы“ будут свои шансы на „Камп Ноу“. На следующей неделе всё может обернуться по-другому».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
18 января 2018 в 12:00
Другого отношенея вы не засулживаете. Когда пирезжает Реал все аплодируют и восхищаются, а когда Барса все плюются и свистят! Но Барса обычно приезжает не одна а со своим ручным свистуном так что она не в накладе!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 января 2018 в 10:51
Будь это промадридская территория, слова бы были другими.. Они нас не любят. Нам надо отделяться .. Это всё заговор.. И т.д... Но это вроде как и "свои".. Которые, между прочим, значительной частью против отделения от Мадрида.
sir_Alex
sir_Alex
18 января 2018 в 09:32
Голову свиньи бросят, по каталонской традиции)))
Caniggia
Caniggia
18 января 2018 в 09:14
Удачи Эспаньолу в ответке!
Zidane.5
Zidane.5
18 января 2018 в 09:11
Пике: "В Эспаньоле нас закидывали предметами, они гомофобы!"
Майкл59ru
Майкл59ru
18 января 2018 в 08:09
Если на поле будут лететь стринги,прокладки и предметы фаллической формы,значит Эспаньол пришли поддержать фанаты из Мадрида )
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