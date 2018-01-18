«Тосно» и «Ботошани» расписали мировую

«Тосно» в контрольном матче сыграл вничью с румынским клубом «Ботошани» (2:2). В составе российского клуба отличились Никола Труйич и Алексей Скворцов.
«Тосно» (1-й тайм): Опарин, Дугалич, Дудиев, Чернов, Миюшкович, Андерсон, Палиенко, Полетанович, Рикардиньо, Мелкадзе, Труйич.
«Тосно» (2-й тайм): Юрченко, Сухарев, Буйволов, Кутин, Галиулин, Карницкий, Мухаметшин, Трошечкин, Мирзов, Быстров, Скворцов.
В другом товарищеском матче «Динамо» обыграло румынский «Газ Метан».
«Ботошани» занимает 5-е место в чемпионате Румынии.