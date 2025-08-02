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РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур

вчера, 08:28

Российская Премьер-Лига утвердила подробное расписание матчей с 8-го по 13-й тур.

8-й тур

12 сентября (пятница)

19:00 «Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

13 сентября (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Оренбург»
16:45 «Ахмат» – «Локомотив»
16:45 «Динамо» – «Спартак»
19:30 «Краснодар» – «Акрон»

14 сентября (воскресенье)

14:30 «Крылья Советов» – «Сочи»
17:00 «Балтика» – «Зенит»
19:30 «Ростов» – ЦСКА

9-й тур

20 сентября (суббота)

14:30 «Пари НН» – «Ахмат»
16:45 «Акрон» – «Рубин»
19:30 «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»

21 сентября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Динамо»
14:30 «Спартак» – «Крылья Советов»
17:00 «Балтика» – «Ростов»
19:30 «Краснодар» – «Зенит»

22 сентября (понедельник)

19:00 «Сочи» – ЦСКА

10-й тур

26 сентября (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Динамо»

27 сентября (суббота)

14:00 «Ахмат» – «Акрон»
16:30 «Локомотив» – «Рубин»
16:30 «Зенит» – «Оренбург»
19:00 «Ростов» – «Краснодар»

28 сентября (воскресенье)

14:30 ЦСКА – «Балтика»
17:00 «Динамо» (Махачкала) – «Сочи»
19:30 «Спартак» – «Пари НН»

11-й тур

4 октября (суббота)

13:00 «Акрон» – «Зенит»
15:15 «Рубин» – «Крылья Советов»
17:30 «Краснодар» – «Ахмат»
19:45 «Динамо» – «Локомотив»

5 октября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Ростов»
14:15 «Сочи» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Спартак»
19:00 «Балтика» – «Динамо» (Махачкала)

12-й тур

17 октября (пятница)

19:00 «Пари НН» – «Акрон»

18 октября (суббота)

13:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»
15:15 «Спартак» – «Ростов»
17:30 «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
19:45 «Локомотив» – ЦСКА

19 октября (воскресенье)

14:30 «Сочи» – «Зенит»
17:00 «Рубин» – «Балтика»
19:30 «Динамо» – «Ахмат»

13-й тур

25 октября (суббота)

14:00 «Спартак» – «Оренбург»
16:30 «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
19:00 ЦСКА – «Крылья Советов»

26 октября (воскресенье)

13:00 «Акрон» – «Локомотив»
15:15 «Пари НН» – «Балтика»
17:30 «Зенит» – «Динамо»
19:45 «Краснодар» – «Рубин»

27 октября (понедельник)

19:30 «Ахмат» – «Сочи»

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Источник: premierliga.ru Фото: Михаил Шапаев/РПЛ
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Варвар7
Варвар7
вчера в 11:20
Ну вот работают же люди... утвердили... опубликовали...)
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