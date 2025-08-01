Жедсон: «Понимаю, что Станкович не будет моим другом»

Новичок «Спартака» Жедсон в интервью для пресс-службы московского клуба высказался о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче:
Я могу честно сказать, что не жду здесь встречи с дружелюбным тренером. Он был большим игроком, с прекрасной карьерой. Но я понимаю, что он не будет моим другом. Он будет моим тренером. А я приехал сюда работать. Надеюсь, я многому у него научусь, а параллельно мы одержим много побед. Хочу развиваться и добиваться с командой поставленных задач.
Я не общался с тренером до трансфера. У «Спартака» замечательный спортивный директор – Франсис. У нас сложился отличный контакт.
«Спартак» официально объявил о переходе португальского полузащитника из стамбульского «Бешикташа» 31 июля. Московский клуб заплатит за трансфер 20 миллионов евро. Еще 7 млн стамбульцы могут получить в будущем в виде бонусов.
Чем понравился? (он или переводчик - не знаю)) )
Понравился тем, что ПРЯМО отвечал на вопросы.
В частности, на вопрос, как ему музей Спартака, сказал, что вообще музеи не любит.
А стадион ему очень понравился.
Через всё интервью красной нитью было: я в Спартак, который считаю очень известным клубом, РАБОТАТЬ ПРИШЁЛ.
Никаких тебе "с деЦтва за Спартак" или "я пришёл, и мы всех порвём" и ещё чего-то подобного и близко не было.
Если судить ТОЛЬКО по интервью - а как ещё СЕЙЧАС можно судить-то??? - Жедсон - серьёзный мужчина.
И это радует.
Чем понравился? (он или переводчик - не знаю)) )
Понравился тем, что ПРЯМО отвечал на вопросы.
В частности, на вопрос, как ему музей Спартака, сказал, что вообще музеи не любит.
А стадион ему очень понравился.
Через всё интервью красной нитью было: я в Спартак, который считаю очень известным клубом, РАБОТАТЬ ПРИШЁЛ.
Никаких тебе "с деЦтва за Спартак" или "я пришёл, и мы всех порвём" и ещё чего-то подобного и близко не было.
Если судить ТОЛЬКО по интервью - а как ещё СЕЙЧАС можно судить-то??? - Жедсон - серьёзный мужчина.
И это радует.