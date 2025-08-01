Жедсон: «Понимаю, что Станкович не будет моим другом»

Новичок «Спартака» в интервью для пресс-службы московского клуба высказался о главном тренере «красно-белых» :

Я могу честно сказать, что не жду здесь встречи с дружелюбным тренером. Он был большим игроком, с прекрасной карьерой. Но я понимаю, что он не будет моим другом. Он будет моим тренером. А я приехал сюда работать. Надеюсь, я многому у него научусь, а параллельно мы одержим много побед. Хочу развиваться и добиваться с командой поставленных задач.

Я не общался с тренером до трансфера. У «Спартака» замечательный спортивный директор – Франсис. У нас сложился отличный контакт.