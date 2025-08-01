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Жедсон: «Понимаю, что Станкович не будет моим другом»

вчера, 20:23

Новичок «Спартака» Жедсон в интервью для пресс-службы московского клуба высказался о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче:

Я могу честно сказать, что не жду здесь встречи с дружелюбным тренером. Он был большим игроком, с прекрасной карьерой. Но я понимаю, что он не будет моим другом. Он будет моим тренером. А я приехал сюда работать. Надеюсь, я многому у него научусь, а параллельно мы одержим много побед. Хочу развиваться и добиваться с командой поставленных задач.

Я не общался с тренером до трансфера. У «Спартака» замечательный спортивный директор – Франсис. У нас сложился отличный контакт.

«Спартак» официально объявил о переходе португальского полузащитника из стамбульского «Бешикташа» 31 июля. Московский клуб заплатит за трансфер 20 миллионов евро. Еще 7 млн стамбульцы могут получить в будущем в виде бонусов.

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Все комментарии
varpk4fcgfzb
varpk4fcgfzb
вчера в 22:12
Посмотрим на сколько этого работяги хватит
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:18, ред.
Станкович никому не друг, дружба в наше время обесценена стремлением бабла срубить в любом удобном случае. Станкович это скорее развлекательный персонаж, нанят орать на судей и позорить команду, как качеством поставленной игры так и поведением на публике. С такими друзьями врагов не надо. Но я думаю Майклу Жедсону не стоит ориентироваться на Станковича, долго всё равно петь с ним не придётся если конечно Майкл не перепоёт всю премьер-лигу в одиночку что вряд ли. Скорее тоже мотивацию потеряет как и все остальные. Если она у него вообще есть, а то он может вообще Правай Гарсия
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
За него Франсис заступится....
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:17
Почитал ПОЛНОЕ его интервью.
Чем понравился? (он или переводчик - не знаю)) )
Понравился тем, что ПРЯМО отвечал на вопросы.
В частности, на вопрос, как ему музей Спартака, сказал, что вообще музеи не любит.
А стадион ему очень понравился.
Через всё интервью красной нитью было: я в Спартак, который считаю очень известным клубом, РАБОТАТЬ ПРИШЁЛ.
Никаких тебе "с деЦтва за Спартак" или "я пришёл, и мы всех порвём" и ещё чего-то подобного и близко не было.
Если судить ТОЛЬКО по интервью - а как ещё СЕЙЧАС можно судить-то??? - Жедсон - серьёзный мужчина.
И это радует.
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:03
Талалай скоро сдуется.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:02
Если Станкович не друг ему , то он будет орать на него на первой же тренеровке)
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:01
В слове "подготовитЬся" не хватает мягкого знака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:58
Текст ему пишет конечно дилетант...
Чай не в во вторую монгольскую лигу приехал...мог бы и подготовится....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:55
С тренером не общался, другом ему не буду и вы мне только платите.
Дай ты уже по щам своему копирайтеру, будь проще и удачи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:54, ред.
Ну вот...правильно понимает свое будущее в Спартаке...удачи...!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:49
Если за победами...то ехал бы к Талалаеву....
ABir
ABir
вчера в 20:40
Ждём фееричного футбола от новой звезды Спартака,
Вещий
Вещий
вчера в 20:31
Удачи Жедсону в играх.... а тренер подскажет что нужно делать на поле.
Гость
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