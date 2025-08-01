Хакими грозит 15 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании

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вчера, 19:15

Защитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко грозит долгое тюремное заключение по обвинению в изнасиловании.

Сегодня, 1 августа, прокуратура Нантера обратилась в уголовный суд департамента О-де-Сен с ходатайством о предъявлении Хакими официального обвинения. Если вина футболиста будет доказана, он может получить до 15 лет тюрьмы.

Скандальная история связана с инцидентом, который произошел в феврале 2023 года. 24-летняя девушка, с которой марокканец вел переписку в соцсетях, обвинила Хакими в изнасиловании после посещения его дома. С тех пор шло следствие. Сам футболист отрицал свою вину.