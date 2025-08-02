Джеймс Милнер будет выступать в «Брайтоне» под номером Диогу Жоты

Полузащитник «Брайтона» будет выступать в новом сезоне под 20-м номером, под которым играл погибший нападающий «Ливерпуля» . В последние два года хавбек носил 6-й.

Бывший футболист мерсисайдцев прокомментировал:

Я как-то слышал, что Карлос (Нум — прим.ред.) хочет сменить номер. И 20-й оказался свободен.

Я хотел сделать это в знак уважения и, конечно же, отдать дань памяти Диогу Жоте. Он был потрясающим игроком, с которым мне посчастливилось играть, и к тому же отличным другом. Для меня будет большой честью носить его номер в Премьер-Лиге в этом году.