«Рубин» – «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 09:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» – «Сочи», который состоится 4 августа 2025 года.

«Рубин»

«Рубин» находится в отличной форме, ведь выиграл матч кубка России и набрал четыре очка в двух турах РПЛ . Команда надеется в этом сезоне побороться за высокие места и если продолжит играть также качественно, то у нее точно появятся на это шансы. В домашней игре с «Сочи», казанскому клубу главное исключить недооценку соперника и серьезно подготовиться к встрече, чтобы после нее радоваться очередным набранным трем баллам себе в актив.

31 июля «Рубин» в кубке страны обыграл «Оренбург» (2:0), а 27 числа отыгрался в поединке РПЛ с «Зенитом» (2:2).

«Сочи»

«Сочи» уступил в двух стартовых турах РПЛ с общим счетом (0:7) и даже попытался побороться в кубке России, но все равно проиграл. Команда не очень хорошо готова к сезону и придется набирать форму уже по ходу, однако на постоянные высокие результаты в такой ситуации рассчитывать не приходится. Любой результат кроме поражения точно устроит гостей и станет неожиданностью для многих экспертов и болельщиков.

29 июля «Сочи» проиграл в кубке России московскому «Динамо» (2:3), а 26 числа разгромно проиграл в РПЛ «Акрону» на своем поле (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 1.9

Ничья – 3.75

Победит «Сочи» – 3.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Сочи» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Рубин» не проигрывает на своем поле уже 11 матчей подряд

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Сочи» выглядит максимально слабо, а «Рубин» напротив, способен даже отыграть два мяча у «Зенита». Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.