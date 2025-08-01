«Ливерпуль» готовит второе предложение «Ньюкаслу» о трансфере Исака

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вчера, 17:53

«Ливерпуль» не намерен отказываться от трансфера шведского нападающего и сделает «Ньюкаслу» еще одно предложение.

Ранее стало известно, что «сороки» отказали чемпионам Англии, хотя «красные» предлагали внушительную сумму в 120 миллионов фунтов (с учетом бонусов).

Как сообщает источник, руководство «Ньюкасла» не хочет отпускать Исака до тех пор, пока не найдет ему замену.