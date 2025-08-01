«Ливерпуль» готовит второе предложение «Ньюкаслу» о трансфере Исака

«Ливерпуль» не намерен отказываться от трансфера шведского нападающего Александера Исака и сделает «Ньюкаслу» еще одно предложение.
Ранее стало известно, что «сороки» отказали чемпионам Англии, хотя «красные» предлагали внушительную сумму в 120 миллионов фунтов (с учетом бонусов).
Как сообщает источник, руководство «Ньюкасла» не хочет отпускать Исака до тех пор, пока не найдет ему замену.
26 предложение Ливерпуля по Исаку...
2 млрд 700 млн не устроили Ньюкасл...
26 предложение Ливерпуля по Исаку...
2 млрд 700 млн не устроили Ньюкасл...
ниже 150 млн.
кажется, Ливерпуль просто хочет нанести больше вреда Ньюкаслу, мешают подготовится к сезону.
ниже 150 млн.
кажется, Ливерпуль просто хочет нанести больше вреда Ньюкаслу, мешают подготовится к сезону.