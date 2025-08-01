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«Ливерпуль» готовит второе предложение «Ньюкаслу» о трансфере Исака

вчера, 17:53

«Ливерпуль» не намерен отказываться от трансфера шведского нападающего Александера Исака и сделает «Ньюкаслу» еще одно предложение.

Ранее стало известно, что «сороки» отказали чемпионам Англии, хотя «красные» предлагали внушительную сумму в 120 миллионов фунтов (с учетом бонусов).

Как сообщает источник, руководство «Ньюкасла» не хочет отпускать Исака до тех пор, пока не найдет ему замену.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:05
Возможно удастся в этот раз продавить другую сторону и получить желаемый результат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:58
2027 год....
26 предложение Ливерпуля по Исаку...
2 млрд 700 млн не устроили Ньюкасл...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:31
до красных должно дойти, что владельцы Ньюскала не продадут Исака
ниже 150 млн.
кажется, Ливерпуль просто хочет нанести больше вреда Ньюкаслу, мешают подготовится к сезону.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:10
вот будет хохма , если по итогу купят шведа за 150, а заиграет будет забивать Экитике)))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:03
Были бы владельцы Ньюкасла не Шейхи, давно продали бы. У них у самих большие амбиции, продавать нужных игроков, не в их стиле.
Гость
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