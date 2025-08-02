«Зенит» – ЦСКА: прогнозы и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – ЦСКА, который состоится 3 августа 2025 года.
«Зенит»
«Зенит» потерял очки в концовке прошлого тура РПЛ, что не позволило стать командой с двумя победами, наряду с «Локомотивом». Команда из Санкт-Петербурга, как всегда, является главным фаворитом на чемпионство и уже в третьем туре получает шанс оторваться от прямого конкурента за счет победы в личной встрече. Любой результат для «Зенита» на своем поле, кроме победы, наверняка будет расцениваться как неудача.
30 июля «Зенит» в кубке России обыграл на выезде «Ахмат» (2:1), а 27 числа поделил очки в РПЛ с «Рубином» (2:2).
ЦСКА
ЦСКА, как и его нынешний соперник, набрал четыре пункта за два тура и не намерен уступать прямому конкуренту в матче за лидерские позиции. «Армейцы» уже не так боятся «Зенит», как еще 4-5 лет назад и понимают, что его можно обыгрывать даже в выездных поединках. Вполне возможно, что московский клуб попытается навязать сопернику открытый футбол и превзойти его таким способом.
30 июля ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» в кубке России (2:1), а в РПЛ 27 июля обыграл на своем поле «Ахмат» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.7
- Ничья – 3.8
- Победит ЦСКА – 5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95
Статистика
- Шесть последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл семьи из десяти последних поединков в основное время при трех ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что питерскому клубу будет нелегко даже на домашней арене с ЦСКА, однако хозяева смогут победить в 1-2 мяча и набрать важные три балла.