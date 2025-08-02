«Зенит» – ЦСКА: прогнозы и ставка от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 09:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – ЦСКА , который состоится 3 августа 2025 года.

«Зенит»

«Зенит» потерял очки в концовке прошлого тура РПЛ , что не позволило стать командой с двумя победами, наряду с «Локомотивом». Команда из Санкт-Петербурга, как всегда, является главным фаворитом на чемпионство и уже в третьем туре получает шанс оторваться от прямого конкурента за счет победы в личной встрече. Любой результат для «Зенита» на своем поле, кроме победы, наверняка будет расцениваться как неудача.

30 июля «Зенит» в кубке России обыграл на выезде «Ахмат» (2:1), а 27 числа поделил очки в РПЛ с «Рубином» (2:2).

ЦСКА

ЦСКА , как и его нынешний соперник, набрал четыре пункта за два тура и не намерен уступать прямому конкуренту в матче за лидерские позиции. «Армейцы» уже не так боятся «Зенит», как еще 4-5 лет назад и понимают, что его можно обыгрывать даже в выездных поединках. Вполне возможно, что московский клуб попытается навязать сопернику открытый футбол и превзойти его таким способом.

30 июля ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» в кубке России (2:1), а в РПЛ 27 июля обыграл на своем поле «Ахмат» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.7

Ничья – 3.8

Победит ЦСКА – 5

– 5 Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

Шесть последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл семьи из десяти последних поединков в основное время при трех ничьих

выиграл семьи из десяти последних поединков в основное время при трех ничьих Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз