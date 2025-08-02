Главный тренер «Интер Майами» о Месси: «Надеемся, что он продлит контракт»

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вчера, 10:30

Главный тренер «Интер Майами» высказался на тему возможного продления контракта с нападающим .

В последнее время ходят слухи о том, что форвард может подписать новое соглашение до 2028 года. Действующий договор рассчитан до конца декабря 2025-го.

Что касается Лео, мы все надеемся, что он продлит контракт. Это будет решение между ним и клубом, которое они обсуждали в частном порядке. Когда придёт время, и если они достигнут соглашения, объявят об этом. Я тоже видел эти слухи, но могу сказать только, что мы все надеемся, что он останется с нами.

Также специалист добавил, что аргентинец может выйти в стартовом составе в субботнем матче с «Некаксой» в Кубке Лиг.