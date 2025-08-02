Главный тренер «Интер Майами» о Месси: «Надеемся, что он продлит контракт»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался на тему возможного продления контракта с нападающим Лионелем Месси.
В последнее время ходят слухи о том, что форвард может подписать новое соглашение до 2028 года. Действующий договор рассчитан до конца декабря 2025-го.
Что касается Лео, мы все надеемся, что он продлит контракт. Это будет решение между ним и клубом, которое они обсуждали в частном порядке. Когда придёт время, и если они достигнут соглашения, объявят об этом. Я тоже видел эти слухи, но могу сказать только, что мы все надеемся, что он останется с нами.
Также специалист добавил, что аргентинец может выйти в стартовом составе в субботнем матче с «Некаксой» в Кубке Лиг.
Лео ясно дал понять на днях — это было послание между строк. Он чувствует себя гораздо лучше, когда играет, а не отдыхает. Перед матчем с «Цинциннати» он немного устал, но, к счастью, смог отдохнуть.
Нам повезло, что мы проведём несколько матчей дома, нам не нужно никуда ехать, и в течение следующих двух недель мы будем жить здесь, так что проблем возникнуть не должно. Если Лео не почувствует усталости и не даст нам знать об этом, мы планируем, что он всегда будет играть.