Форвард «Крыльев Советов» Раков: «Морально готов к вызову в сборную»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился мыслями по поводу возможного вызова в состав сборной России.
Есть понимание, что могут вызвать в будущем. Сыграть за сборную — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же удачно играть и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально.
На данный момент Раков сыграл 2 матча в Российской Премьер-Лиге текущего сезона и забил 2 мяча.
Напомним, что он перешёл в «Крылья Советов» из «Локомотива» на правах аренды.