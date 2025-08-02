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Форвард «Крыльев Советов» Раков: «Морально готов к вызову в сборную»

вчера, 08:33

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился мыслями по поводу возможного вызова в состав сборной России.

Есть понимание, что могут вызвать в будущем. Сыграть за сборную — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же удачно играть и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально.

На данный момент Раков сыграл 2 матча в Российской Премьер-Лиге текущего сезона и забил 2 мяча.

Напомним, что он перешёл в «Крылья Советов» из «Локомотива» на правах аренды.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:46
Учитывая, что в сборную вызываю по 60 человек из 120 играющих в РПЛ россиянах. То шанс у парня есть. Его очередь подошла.
zc3n5hg5vvhk
zc3n5hg5vvhk
вчера в 09:45
Каждый мечтает играть в сборной, будет стараться, значить будут и шансы
Capral
Capral
вчера в 09:07
Сыграл удачно две игры и уже готов в сборную?
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