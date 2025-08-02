Форвард «Крыльев Советов» Раков: «Морально готов к вызову в сборную»

Нападающий «Крыльев Советов» поделился мыслями по поводу возможного вызова в состав сборной России.

Есть понимание, что могут вызвать в будущем. Сыграть за сборную — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же удачно играть и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально.