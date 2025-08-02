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«Тоттенхэм» намерен приобрести защитника «Барселоны» Араухо

вчера, 09:59

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 26-летний футболист интересен «Тоттенхэму». Сообщается, что лондонцы стремятся усилить свою защиту игроком, который станет лидером команды. Селекционный отдел «шпор» считает, что уругваец подходит на эту роль. Однако также понимает, что эту сделку будет сложно осуществить.

В минувшем сезоне Араухо сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик в своём интервью недавно рассказал, что нет никаких признаков ухода Араухо в другой клуб.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:07
Сделаете большое дело))) мы будем благодарны. Заберите Араухо и насовсем))) он вам пригодится в матчах лиги чемпионов. Особенно если встретитесь с ПСЖ
Гость
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