Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В CAS ожидают решения по делу Федотова и ЦСКА в ближайшие недели

вчера, 09:59

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу ЦСКА и экс-главного тренера клуба Владимира Федотова в ближайшие недели. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAS.

Мы ожидаем, что решение по этому делу будет вынесено в ближайшие недели.

7 марта 2025 года CAS провёл заседание по иску Федотова к ЦСКА. Ранее специалист обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с москвичами. Российский футбольный союз (РФС) также обязал «армейцев» предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого Федотов обратился с иском к клубу в CAS.

Подписывайся в ВК
Все новости
Буффон выиграл суд у ПСЖ. Клуб должен заплатить ему 250 тысяч евро
25 июля
Суд отложил рассмотрение апелляции по делу совладельца «Торпедо»
23 июля
23 июля будет рассмотрена апелляция защиты совладельца «Торпедо»
20 июля
С «Крыльев Советов» взыскали более 900 млн рублей по иску «дочки» Ростеха
10 июля
Анчелотти приговорили к тюремному заключению
09 июля
Апелляционный суд Амстердама снова продлил срок заключения Промеса
08 июля
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:57
Спасибо за информацию...
Capral
Capral
вчера в 12:22, ред.
Анатолий Кандауров.

Всецело полагаюсь на Ваше мнение, зная о том, что в прошлом, Вы занимались арбитражными делами и юриспруденцией, да и сейчас, иногда возвращаетесь к этим вопросам. Поэтому, полностью Вам доверяю и доверяюсь Вашим знаниям. Сам, я, в этих делах некомпетентен, но от себя лично могу сказать, что очень сожалею о том, что Федотов повёлся на это дело, которое, как я понимаю закончится для него безрезультатно. Обидно другое, что такой незаурядный тренер как Федотов теряет время и практику на ненужные судебные тяжбы...
А ещё, что огорчает, это то, что свое Доброе имя, он поставил под сомнение.
lotsman
lotsman
вчера в 11:36
До сих пор не решили этот вопрос?! Долго же тянется эта история. Федотов надеется выиграть?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:27
Уважаемый вы пошли не в ту степь. Возможно потому что не вв теме. РФС все детально и подробно рассмотрел, в том числе сам контракт и отказал ему. Но Миша Прокопец спортивный юрист убедил Федотова подать апелляцию в САС. Ясно что в расчете на хороший гонорар, хотя конечно понимал, что дело проигрышное. Но принцип А что а если,а вдруг сработает и деньжата выгонят... Никто не отменял. А Федотов повелся на обещания, а теперь...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:03
Конечно, плохо, что довели обычный, в общем-то, вопрос в международные юридические инстанции. С другой стороны, сразу же бросается в глаза неспособность РФС и подконтрольных ему организаций решать проблемы самостоятельно.. Может пришло время досрочных выборов? Надо заставить чиновников работать. Не вечно же обращаться в международные организации...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:25, ред.
Жаль очень. Федотов хороший тренер, но подпортил себе репутацию сильно. Ничего он не получит, ТК увольнение после занятого 6 места по контракту не предусматривает никакой компенсации Теперь емуу сложно найти работу в РПЛ. Пойдет по пути Юрана
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 