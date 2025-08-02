В CAS ожидают решения по делу Федотова и ЦСКА в ближайшие недели

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу ЦСКА и экс-главного тренера клуба Владимира Федотова в ближайшие недели. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAS.
Мы ожидаем, что решение по этому делу будет вынесено в ближайшие недели.
7 марта 2025 года CAS провёл заседание по иску Федотова к ЦСКА. Ранее специалист обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с москвичами. Российский футбольный союз (РФС) также обязал «армейцев» предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого Федотов обратился с иском к клубу в CAS.