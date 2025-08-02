В CAS ожидают решения по делу Федотова и ЦСКА в ближайшие недели

1754117991

вчера, 09:59

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) должен вынести решение по делу ЦСКА и экс-главного тренера клуба в ближайшие недели. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAS .

Мы ожидаем, что решение по этому делу будет вынесено в ближайшие недели.