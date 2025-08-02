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«Милану» интересен форвард «Севильи»

вчера, 07:46

Нападающий «Севильи» Доди Люкебакио может перейти в «Милан».

По информации источника, 27-летний футболист рассматривается как один из кандидатов для усиления стартового состава. Сообщается, что он недавно начал сотрудничать с известным футбольным агентом Фали Рамадани, у которого тесные связи со спортивным директором «Милана» Игли Таре.

В минувшем сезоне Люкебакио сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Недавно стало известно, что «красно-чёрные» работают над переходом нападающего Душана Влаховича из «Ювентуса».

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Вещий
Вещий ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 08:08
Поддерживаю это предложение.... тем более что нужно еще с "мертвых душ" сделать тридцать ставок чтобы была группа, на что уходит много пустого времени.
shlomo
shlomo
вчера в 07:52
Он вроде как и в Севильи себя чувствует прекрасно.... постоянно играет... а нужно ли ему менять клуб.
Scorp689
Scorp689
вчера в 07:49
Испанию на Италию - это круто...
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