Жедсон объяснил, почему играет под 83-м номером

Полузащитник «Спартака» Жедсон, недавно перешедший в клуб из «Бешикташа», объяснил выбор своего игрового номера.
Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой, потому что он многое значит лично для меня. Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим.
Напомним, что Жедсон выступает под 83-м номером. В минувшем сезоне он провёл 34 матча в чемпионате Турции, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.