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Жедсон объяснил, почему играет под 83-м номером

вчера, 08:23

Полузащитник «Спартака» Жедсон, недавно перешедший в клуб из «Бешикташа», объяснил выбор своего игрового номера.

Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой, потому что он многое значит лично для меня. Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим.

Напомним, что Жедсон выступает под 83-м номером. В минувшем сезоне он провёл 34 матча в чемпионате Турции, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:38
Потому что заняты все уже кашерные номера. Но зато в накладной по зарплате вполне себе звёздные таки цифры будут
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:15
Целеустремленный -"Есть только путь"...)
Гость
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