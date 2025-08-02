Жедсон объяснил, почему играет под 83-м номером

Полузащитник «Спартака» , недавно перешедший в клуб из «Бешикташа», объяснил выбор своего игрового номера.

Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой, потому что он многое значит лично для меня. Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим.