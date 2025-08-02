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Самые дорогие трансферы 2015 года в футболе. Как сложилась их судьба

02 августа 2025, 10:30
Де Брюйне
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Ди Мария Анхель
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Не все оправдали вложенные миллионы.

Бывшие звезды «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» вошли в число самых дорогих трансферов лета 2015 года. Большие деньги, конечно, не гарантируют успех. Данный рейтинг это доказывает в очередной раз.

10. Роберто Фирмино

Можно с уверенностью сказать, что «Ливерпуль» не зря потратился на Фирмино, подписав его примерно за 29 миллионов фунтов стерлингов. На момент своего переезда в Англию бразилец стал вторым самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля», уступая только Энди Кэрроллу, которого клуб приобрел за 35 миллионов фунтов стерлингов. В то время бразильца подписал Брендан Роджерс, но именно Юрген Клопп раскрыл потенциал Фирмино. Играя на позиции ложной девятки между Садио Мане и Мохамедом Салахом, Фирмино был крайне опасен в лучшие годы своей карьеры на «Энфилде». В 362 матчах за клуб он забил 111 голов и отдал 76 результативных передач. Можно с уверенностью сказать, что он стоил своих денег.

9. Артуро Видаль

После нескольких успешных лет Видаля в «Ювентусе», мюнхенская «Бавария» подписала контракт с чилийским игроком, отправив в Турин около 39 миллионов евро. Полузащитник провел в Германии три сезона и выиграл с клубом шесть трофеев, включая три подряд чемпионских титула. Когда в 2018 году он покинул клуб и присоединился к «Барселоне», «Бавария» действительно понесла убытки, поскольку каталонцы отдали за Видаля 18 млн евро. Но этот трансфер в Мюнхене все равно был признан выгодным. В свои 38 лет носитель эффектного ирокеза по-прежнему играет на профессиональном уровне, вернувшись недавно на родину в «Коло-Коло».

8. Кристиан Бентеке

Из «Астон Виллы» Бентеке перешёл в «Ливерпуль» за 32,5 миллиона фунтов стерлингов. Во всех соревнованиях он забил 10 голов за свой единственный сезон на «Энфилде», прежде чем был продан в «Кристал Пэлас» за 32 миллиона фунтов стерлингов в 2016 году. Поскольку дела у бельгийца на «Энфилде» шли не совсем гладко, клуб был рад, что почти вышел в ноль по итогам трансфера. Впечатляет то, что в прошлом сезоне Бентеке, о котором уже забыли в Европе, удалось обойти Лионеля Месси в борьбе за «Золотую бутсу» MLS, забив 23 гола в 30 матчах за «ДиСи Юнайтед».

7. Николас Отаменди

Во время последнего сезона Мануэля Пеллегрини в «Манчестер Сити», клуб произвел настоящий фурор на трансферном рынке, подписав несколько высококлассных игроков. Среди приобретений, совершенных тем летом, был и Отаменди, который перешел из «Бенфики» за сумму около 33 миллионов фунтов стерлингов. В конечном счёте, его пребывание в Манчестере было довольно неоднозначным. Порой он выглядел как непробиваемая стена, а порой — как дырявый забор. За пять лет в клубе он выиграл девять трофеев и сыграл более 200 матчей, что является неплохим показателем.

6. Пауло Дибала

Подписанный «Ювентусом» за сумму, возросшую с учетом дополнительных бонусов до 34,5 млн фунтов стерлингов, Дибала в 2015 году выглядел топовым приобретением. Его безупречные навыки ведения мяча в сочетании с мощной левой ногой делали аргентинца сокрушительной силой в лучшие годы его карьеры. Нападающий провел семь лет в составе «Ювентуса» и забил за клуб 115 голов, выиграв за это время 11 трофеев. Сегодня он по-прежнему продолжает свою карьеру в Серии А в составе «Ромы», но может оказаться в АПЛ этим летом.

5. Юлиан Дракслер

После того как Дракслера слухи связывали с такими клубами, как «Арсенал» и «Ювентус», в 2015 году он перешел в «Вольфсбург» за 43 миллиона евро. Немецкий плеймейкер считался одним из самых перспективных игроков в Европе в первые годы своей карьеры за «Шальке», но его переход в «Вольфсбург» пошел не по плану. Проведя всего год в клубе, в 2016 году Дракслер объявил о своем желании уйти, и его желание наконец исполнилось в январе 2017 года, когда он перешел за 36 млн евро в ПСЖ. За шесть лет своего пребывания в Париже Юлиан сумел завоевать немало трофеев, но ему так и не удалось зарекомендовать себя как стабильного игрока стартового состава. Сейчас ему 31 год, но такое ощущение, что Дракслеру 41 и он скоро завершит карьеру – играет в Катаре за клуб «Аль-Ахли».

4. Анхель Ди Мария

ПСЖ подписал аргентинского вингера из МЮ за 44 миллиона фунтов стерлингов. В конечном итоге эта сделка оказалась выгодной для французского гранда, ведь Ди Мария провел один из самых плодотворных периодов в своей карьере именно в Лиге 1. В 295 матчах он забил 92 гола и отдал 120 голевых передач, в среднем забивая гол каждые 100 минут игры за клуб. Через 7 лет он покинул Париж, чтобы присоединиться к «Ювентусу», потом было возвращение в «Бенфику», а сейчас, в возрасте 37 лет, доигрывает за «Росарио Сентраль» в Аргентине.

3. Антони Марсьяль

«Юнайтед» заплатил 36 миллионов фунтов стерлингов за Марсьяля «Монако», но в итоге эта сумма выросла до 44,7 миллионов фунтов стерлингов с учетом дополнительных бонусов. Еще в 2015 году Марсьяль считался одним из самых перспективных нападающих в Европе, сразу же произвел хорошее впечатление в «Юнайтед», забив 17 голов в своем дебютном сезоне. Однако травмы и ряд других проблем помешали французскому футболисту раскрыть весь свой потенциал в составе «Юнайтед». Конечно, у него были некоторые весьма эффектные отрезки. Но, учитывая ожидания, возложенные на него изначально, трансфер Марсьяля можно назвать провальным. Проведя девять лет в клубе, он ушел из Манчестера в 2024 году, забив 90 голов в 317 матчах. Сейчас Антони всего 29 лет, он играет в Греции за АЕК.

2. Рахим Стерлинг

На момент трансфера Стерлинг стал самым дорогим английским игроком в истории, присоединившись к «Манчестер Сити» за 49 миллионов фунтов. Хотя болельщики «Ливерпуля» в то время не были рады его уходу, Стерлинг считает, что этот шаг был оправдан. За семь лет выступлений на «Этихаде» вингер забил 131 гол и выиграл 11 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула. Теперь может уехать в Бундеслигу из «Челси».

1. Кевин Де Брюйне

Самый дорогой трансфер лета 2015 года, несомненно, был и лучшим среди всех. «Манчестер Сити» вернул Кевина в Премьер-Лигу за 54 миллиона фунтов стерлингов. В то время это казалось огромной суммой, и многие эксперты были в недоумении, увидев этот трансфер. Однако рыжий бельгиец быстро всех критиков переубедил. После 10 лет в «Манчестер Сити» можно с уверенностью сказать, что Де Брюйне входит в число величайших полузащитников, когда-либо выступавших в АПЛ. Во всех соревнованиях он забил 285 голов в 422 играх, завоевав 19 трофеев.

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Migelito
Migelito
02 августа в 22:50
Фирмино в сердечке)) Шикарный игрок, очень много пользы принес. Мало таких альтруистичных и командных бразильцев
jRest
jRest
02 августа в 12:35, ред.
Видаль, Бентеке, Дракслер, Марсиаль... С учётом неоднозначного Отаменди, - половина не оправдали ожиданий. Да и Дибала хоть и больше в "+", всё же не так однозначно. А вот рыжий, Ди Мария и Фирмино - прекрасные трансферы для их клубов.
Гость
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