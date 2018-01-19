Футбольный турнир среди болельщиков во Владимире привлечет 100 тысяч туристов

Первый в истории турнир регионов по футболу среди болельщиков привлечет во Владимирскую область около 100 тысяч туристов. Об этом сообщил руководитель исполнительной дирекции турнира регионов Сергей Зенкин.

«Мы рассчитываем, что около 100 тысяч туристов на это мероприятие сюда приедут. Это хорошая цифра, надо ее красиво обслужить».

Турнир регионов среди болельщиков состоится с 21 по 29 июня во Владимирской области. В соревновании примут участие 96 команд. По его итогам будет сформирована сборная для участия в чемпионате мира среди болельщиков, который пройдет в Москве с 30 июня по 1 июля.

Команды будут состоять из восьми человек, матчи будут проводиться на одной половине поля, а время игры составит полчаса. Таким образом, организаторы планируют, что в рамках турнира состоится около 600 матчей.