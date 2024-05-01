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Игнатов рассказал, почему нужно болеть за «Спартак»

вчера, 12:09

Полузащитник Михаил Игнатов рассказал, почему нужно болеть за «Спартак».

За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми. Для нас честь находиться в „Спартаке“, и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:01
"......и мы тоже стараемся писать историю..............."
Особая часть этой истории будет посвящена борьбе за освобождение наркоторговца Промеса.)
ceznhk29r6b7
ceznhk29r6b7
вчера в 14:48
Болеют за своих, а Спартак сейчас для многих стал чужим.
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:01
Писаки вот только нынче в Спартаке никудышные.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:37
Усё сказал верно!
История... Промкооперация...) Хе-хе)
Гость
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