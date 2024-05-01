Полузащитник Михаил Игнатов рассказал, почему нужно болеть за «Спартак».
За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми. Для нас честь находиться в „Спартаке“, и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше.
Особая часть этой истории будет посвящена борьбе за освобождение наркоторговца Промеса.)
Особая часть этой истории будет посвящена борьбе за освобождение наркоторговца Промеса.)
История... Промкооперация...) Хе-хе)
История... Промкооперация...) Хе-хе)