Игнатов рассказал, почему нужно болеть за «Спартак»

Полузащитник рассказал, почему нужно болеть за «Спартак».

За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми. Для нас честь находиться в „Спартаке“, и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше.