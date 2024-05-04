Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыНидерланды. Первый дивизион 2023/2024

Болельщики «Роды» преждевременно отпраздновали выход команды в Эредивизие

вчера, 12:39

Болельщики «Роды» преждевременно отпраздновали выход клуба в Эредивизие.

В матче предпоследнего тура первенства Нидерландов команда обыграла на своём поле «Камбюр» (2:0). В это же время их конкурент в борьбе за повышение в классе «Гронинген» играл с «Телстаром», проигрывая в концовке 0:1. Диктор стадиона в Керкраде объявил, что «Рода» поднялась в высший дивизион, что вызвало массовые празднования и выход фанатов на поле. Однако вскоре (на 90+5-й минуте) «Гронинген» сравнял счёт, сохранив свои шансы на прямой промоушен. Затем диктор снова ошибся, сообщив, что «Телстар» забил ещё один гол.

Что примечательно, в последнем туре «Роде» предстоит встреча на выезде именно с «Гронингеном».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп получил в подарок от болельщицы картину
03 мая Видео
Фанаты не могут купить билеты на Евро-2024 из-за нагрузки на сайт
02 мая
Фанаты ПСЖ почтили память умершего от рака болельщика «Боруссии»
01 мая Фото
Фанаты ЦСКА и «Зенита» отказались от оскорблений в матче Кубка России
01 мая
Игнатов рассказал, почему нужно болеть за «Спартак»
01 мая
Болельщики «Баварии» устроили перформанс в память о Беккенбауэре
01 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:06
безумные колебания эмоций !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:45
Что они там курят? Впрочем, что-то курят 🤣...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:41
Праздновать заранее плохая примета.
Роду накажут однако по самоё не балуй.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:24
Диктор цел?
la-respect0
la-respect0
вчера в 13:24
Прямо как уведомления в майскор ))
Futurista
Futurista
вчера в 13:15
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:15
Как говорится: "Поспешишь - людей насмешишь". В последнем туре будет рубка с Гронингеном.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:49
Главное что бы не выгнали обратно
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:48
Бывает и такое. Диктор очень хотел чтобы команда вышла
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:48
Зато фанаты порадовались,хотя было и рановато.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 