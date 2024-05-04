Болельщики «Роды» преждевременно отпраздновали выход команды в Эредивизие

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вчера, 12:39

Болельщики «Роды» преждевременно отпраздновали выход клуба в Эредивизие.

В матче предпоследнего тура первенства Нидерландов команда обыграла на своём поле «Камбюр» (2:0). В это же время их конкурент в борьбе за повышение в классе «Гронинген» играл с «Телстаром», проигрывая в концовке 0:1. Диктор стадиона в Керкраде объявил, что «Рода» поднялась в высший дивизион, что вызвало массовые празднования и выход фанатов на поле. Однако вскоре (на 90+5-й минуте) «Гронинген» сравнял счёт, сохранив свои шансы на прямой промоушен. Затем диктор снова ошибся, сообщив, что «Телстар» забил ещё один гол.

Что примечательно, в последнем туре «Роде» предстоит встреча на выезде именно с «Гронингеном».