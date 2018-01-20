«Порту» арендовал экс-нападающего «Спартака»

Нападающий «Лорьяна» и сборной Ганы Маджид Уорис на правах аренды перебрался в «Порту», где будет выступать до конца нынешнего сезона.
26-летний форвард в сезоне-2013/14 выступал за московский «Спартак». Летом 2015 года Уорис перешёл из «Трабзонспора» во французский «Лорьян». В текущем сезоне Лиги 2 он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 6 встречах.
Bem-vindo M. Waris 🔵⚪️#FCPorto #Waris @warisgh10 pic.twitter.com/PZTVVG6kIB— FC Porto (@FCPorto) 19 января 2018 г.
для примера с бомжами - Халк, который вроде бы заиграл в Зените перебрался в КИТАЙ.
Не стыдно вам, голубые? Мне за вас стыдно.
для примера с бомжами - Халк, который вроде бы заиграл в Зените перебрался в КИТАЙ.
Не стыдно вам, голубые? Мне за вас стыдно.