«Порту» арендовал экс-нападающего «Спартака»

Нападающий «Лорьяна» и сборной Ганы Маджид Уорис на правах аренды перебрался в «Порту», где будет выступать до конца нынешнего сезона.

26-летний форвард в сезоне-2013/14 выступал за московский «Спартак». Летом 2015 года Уорис перешёл из «Трабзонспора» во французский «Лорьян». В текущем сезоне Лиги 2 он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 6 встречах.