Марков: «Аршавин - космос, Халк - мировой уровень, но больше всех удивлял Рондон»

Воспитанник школы «Зенита» Евгений Марков, который недавно пополнил ряды московского «Динамо», рассказал про то, кто больше всех запомнился в петербургской команде.



«Аршавин — это космос. Человек владеет своим телом и мячом на топ-уровне. Очень крут Данни, который прекрасно видит поле и здорово оснащён технически. Халк — мировой уровень, хотя мне не нравится, что он слишком тянет одеяло на себя. Но больше всех удивлял Рондон. Странный парень. Вроде бы силён физически, неплох технически, но вы бы видели, что он „исполнял“ на тренировках! Ему отдают пас на пустые ворота, а он с метра бьёт с носка выше ворот. Не знаю, специально или нет, но я такого до сих пор не встречал. Стоял, смотрел с открытым ртом.



То был год со Спаллетти, я уже работал с основой. Играли Рондон и Кержаков. Было ощущение, что я неплохо тренируюсь. Казалось, что если Соломон так относится к делу, вот-вот и мне дадут шанс, Лучано обратит на меня внимание. Но нет! Рондон неделю дурака валяет, а потом выходит и забивает два или три. Как так? Потом ещё неделю дурью занимается, выйдет и победный гол забьет на какой-нибудь 85-й минуте. Чудо!



Я удивлялся: „Нужно работать или можно валять дурака?“. Слава Богу, быстро пришло понимание, что я не Рондон. Ему многое дано — физика, техника, игра головой. Это очень сильный футболист. Но я бы не хотел на него равняться, потому что мне его игра несимпатична. Нравится, как играет Кавани, Игуаин. Эти футболисты хорошо выбирают позицию, открываются, за счёт этого забивают голы».