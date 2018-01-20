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Марков: «Аршавин - космос, Халк - мировой уровень, но больше всех удивлял Рондон»

сегодня, 14:37

Воспитанник школы «Зенита» Евгений Марков, который недавно пополнил ряды московского «Динамо», рассказал про то, кто больше всех запомнился в петербургской команде.

«Аршавин — это космос. Человек владеет своим телом и мячом на топ-уровне. Очень крут Данни, который прекрасно видит поле и здорово оснащён технически. Халк — мировой уровень, хотя мне не нравится, что он слишком тянет одеяло на себя. Но больше всех удивлял Рондон. Странный парень. Вроде бы силён физически, неплох технически, но вы бы видели, что он „исполнял“ на тренировках! Ему отдают пас на пустые ворота, а он с метра бьёт с носка выше ворот. Не знаю, специально или нет, но я такого до сих пор не встречал. Стоял, смотрел с открытым ртом.

То был год со Спаллетти, я уже работал с основой. Играли Рондон и Кержаков. Было ощущение, что я неплохо тренируюсь. Казалось, что если Соломон так относится к делу, вот-вот и мне дадут шанс, Лучано обратит на меня внимание. Но нет! Рондон неделю дурака валяет, а потом выходит и забивает два или три. Как так? Потом ещё неделю дурью занимается, выйдет и победный гол забьет на какой-нибудь 85-й минуте. Чудо!

Я удивлялся: „Нужно работать или можно валять дурака?“. Слава Богу, быстро пришло понимание, что я не Рондон. Ему многое дано — физика, техника, игра головой. Это очень сильный футболист. Но я бы не хотел на него равняться, потому что мне его игра несимпатична. Нравится, как играет Кавани, Игуаин. Эти футболисты хорошо выбирают позицию, открываются, за счёт этого забивают голы».

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Все комментарии
Irina Bi
Irina Bi ответил Фата лист
сегодня в 19:48
Фата лист:
Нужно на Кейна, Роналду, Гризммана равняться, а не на Игуаина с Кавани...
Вы хоть игру последних-то видели?
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:14
Нужно на Кейна, Роналду, Гризммана равняться, а не на Игуаина с Кавани...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:00
Где можно купить книгу Маркова ??...)))))
parallels
parallels ответил Заратустра
сегодня в 16:18
Заратустра:
Хочешь сказать в зените нет запрета на перезагорелых со стороны фанатов?
есть, конечно. но рондона выперли по другой причине, а не по этой - иначе его и не купили бы.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:17
Аршавин-Казахстан, Халк-Китай, Рондон-АПЛ. Пусть продолжает удивляться Марков).
Заратустра
Заратустра ответил parallels
сегодня в 16:17
Хочешь сказать в зените нет запрета на перезагорелых со стороны фанатов?
parallels
parallels ответил Заратустра
сегодня в 16:12
Заратустра:
Рондона выперли из-за цвета кожи. Такие порядки в зените.
его выперли из-за мутковского нового лимита, введённого за неделю до начала чемпионата, по протекции его любимых спартачей.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:40
Не сотвори себе кумира (Библия)
Заратустра
Заратустра
сегодня в 15:29
Рондона выперли из-за цвета кожи. Такие порядки в зените.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:28
дайте ему стакан семечек, и посадите на лавку возле, какой-нибудь "хрущёвки"...
Брулин
Брулин
сегодня в 14:47
в официальных играх Рондон свой голешник всегда клал и много забивал, да и сейчас играет в АПЛ
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 14:47
...второй раз за день Марков удивил , с головой парень...
nikolah
nikolah
сегодня в 14:42
сильный спору нет,и в Англии щас не теряется
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