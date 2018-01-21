Лунев: «Твоя ошибка может повлиять на результат всего сезона»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев в январе перенес операцию на мениске, но уже чувствует себя хорошо. Футболист вспомнил о минувшем сезоне:

«Операция была запланированной, просто не оглашалась. Чувствую себя отлично, все хорошо. После первого МРТ стало понятно, что в идеале было бы сделать планово эту операцию и дальше продолжать работать. Колено могло какое-то время не беспокоить, но потом снова начинало болеть. Мне сказали, что лучше сделать эту операцию.

Травма головы в матче со сборной Испании? Ну, разбили, ну и ладно — игровой момент, ничего такого страшного не было. Главное, что все без последствий, все закончилось. Сотрясение — это ерунда: время, и все. Морено извинился — все нормально. Игровой момент: ну не успел он перепрыгнуть, ну бывает такое. Есть такие футболисты, которые идут до конца. Ничего страшного.

Я рассчитывал, что к „Спартаку“ уже восстановлюсь, швы мне сняли. Я начал тренироваться, но, когда выходил на поле, у меня голова была как в тумане. Не понимал, где я нахожусь и зачем. Потом что-то пытались тренировать: на ударах у меня реакция чуть-чуть пропала, поэтому я понимал, что еще не готов.

Я понимал, что нужно выходить, только если ты полностью готов. Я не был полностью готов до наступления зимы. Зачем нужно выходить в такой ситуации, если ты можешь допустить ошибку? Я потерял концентрацию, потерял реакцию, а это одни из самых важных аспектов для вратаря. Любой какой-то удар, ты не успел быстро сориентироваться, запустил, и все. И это в дальнейшем может сказаться и на моей карьере, и команде может очень навредить в тот момент, когда нужно набирать очки. Твоя ошибка может повлиять на результат всего сезона — не только в конкретной игре, а всего сезона. Нужно расставлять приоритеты. Ну и плюс у нас все вратари хорошего уровня».