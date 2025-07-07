Сборная России может сыграть товарищеский матч с Катаром в сентябре

Сборная России может провести товарищеский матч со сборной Катара.
По данным источника, встреча может состояться в сентябре этого года. Она должна пройти в Дохе.
Сборная России может провести товарищеский матч со сборной Катара.
По данным источника, встреча может состояться в сентябре этого года. Она должна пройти в Дохе.
Рановато вы его уже экзаменуете, выставляя заранее пораженческие результаты.
Рановато вы его уже экзаменуете, выставляя заранее пораженческие результаты.
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Это не проходной двор, а демонстрация кипучей деятельности тренерского штаба в поисках оптимального состава сборной России. Надо же показать, что не зря зарплату получают.
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Это не проходной двор, а демонстрация кипучей деятельности тренерского штаба в поисках оптимального состава сборной России. Надо же показать, что не зря зарплату получают.