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Сборная России может сыграть товарищеский матч с Катаром в сентябре

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Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:58
Пусть не "обижаются" на меня модераторы и пользователи, но поделюсь... Только что на Ю-Тубе посмотрел 10-минутное видео, на котором запечатлено, как на дороге легковой автомобиль сбил дворняжку, и она осталась лежать на проезжей части. Без движения. Двое её друзей, несмотря на опасность от проезжающих автомашин, подбежали к ней, оттащили от дороги и стали "реанимировать" : трепать, покусывать и, О чудо ! - воскресили, после чего все трое продолжили свою собачью жизнь. Глаза увлажнились от увиденного, а это видео стало для меня важнее других новостей о футболе.
ms5meb92bq53
ms5meb92bq53
вчера в 16:30
Закатаем катар в песок
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:33
"...Зачем он устроил из сборной России проходной двор?..."
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Это не проходной двор, а демонстрация кипучей деятельности тренерского штаба в поисках оптимального состава сборной России. Надо же показать, что не зря зарплату получают.
112910415
112910415
вчера в 14:03
Лишь бы Валера не устал...
catal
catal ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:49
Это как раз хорошо, психологически каждый знает, что двери для него открыты, это мотивирует? Плюс никаких соревнований, для которых нужен костяк и его наигрывание - нет. Экспериментировать, чтобы найти лучших как раз самое время.
Рановато вы его уже экзаменуете, выставляя заранее пораженческие результаты.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:35
Соперник хороший, слов нет, но меня напрягает проблема состоятельности главной команды страны. Уже сколько времени прошло с момента назначения Карпина на должность главного тренера, а Валерий Георгиевич так и не определился с костяком команды. Зачем он устроил из сборной России проходной двор? Ведь общее количество футболистов, которые посещали сборы, просто поражает воображение. Да, у нашей сборной отличная статистика... Но посмотрите, с кем мы играли? Да, одержали много побед, забили неимоверное количество голов.. Интересно, а какой реальный уровень главной команды? Не верю, что она способна на высокие результаты
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:09
Учитывая сложившуюся ситуацию вполне нормальный соперник
Гость
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