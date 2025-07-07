«Манчестер Сити» готов продать Нико Гонсалеса

Манчестер Сити» может продать 23-летнего полузащитника Николаса Гонсалеса, если поступит выгодное предложение.
Решение о расставании зависит от интереса других клубов, однако считается, что испанец уже не так нужен «горожанам».
«Манчестер Сити» приобрел его за 60 млн евро у «Порту» в феврале.
Возможно Сити приобрел Рейндерса именно по тому, что готовы были отпустить испанца, возможно это вообще просто слухи....время покажет
Возможно Сити приобрел Рейндерса именно по тому, что готовы были отпустить испанца, возможно это вообще просто слухи....время покажет