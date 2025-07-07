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«Манчестер Сити» готов продать Нико Гонсалеса

вчера, 17:51

Манчестер Сити» может продать 23-летнего полузащитника Николаса Гонсалеса, если поступит выгодное предложение.

Решение о расставании зависит от интереса других клубов, однако считается, что испанец уже не так нужен «горожанам».

«Манчестер Сити» приобрел его за 60 млн евро у «Порту» в феврале.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:38
Хосеп становится похожим на картежника,который тусует колоду
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:38
Его брали как замену/подмену Родри, но видимо испанец не убедил Гвардиолу в том, что он крут!
Возможно Сити приобрел Рейндерса именно по тому, что готовы были отпустить испанца, возможно это вообще просто слухи....время покажет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:23
Что-то не верится. Ведь его недавно купили. В следующем сезоне должен уже проявить себя, а если нет, тогда уж на продажу
Гость
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