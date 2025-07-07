«Манчестер Сити» готов продать Нико Гонсалеса

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вчера, 17:51

Манчестер Сити» может продать 23-летнего полузащитника , если поступит выгодное предложение.

Решение о расставании зависит от интереса других клубов, однако считается, что испанец уже не так нужен «горожанам».

«Манчестер Сити» приобрел его за 60 млн евро у «Порту» в феврале.