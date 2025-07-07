«Фламенго» зовёт игроков «Спартака» и «Динамо». Барко и Карраскаль ведут переговоры

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07 июля 2025, 14:31

Станкович может потерять лидера.

Во «Фламенго» потратят деньги «Зенита»

Жерсон переходит в клуб из Санкт-Петербурга. Чтобы отпугнуть покупателей из Саудовской Аравии, петербуржцы перечислят всю сумму сразу, а спорят лишь об имиджевых правах на игрока. Такая сделка позволяет «Фламенго» подписать парочку известных игроков из РПЛ . Они ведут переговоры с Карраскалем и Барко. Рекордной продажей «Фламенго» остается Винисиус, его передали «Реалу» за 45 млн евро. Бразильские клубы не «Бенфика», они не умеют выбивать невероятные деньги из европейских богачей.

«Фламенго», как и многие клубы в Бразилии, формально управляется фанатами, членами клуба, за клубом из Рио-де-Жанейро не стоит миллиардер из другой страны, как американец Текстор у «Ботафого». Эта команда не осилила трансфер Вендела, а вот «Фламенго» может позволить себе подписать игроков из РПЛ . Они хотели заполучить футболиста сборной Ирландии Майкла Джонстона из ВБА . А если этот трансфер сорвется, то бразильцы полностью переключатся на переговоры с аргентинцем Эсекьелем Барко.

Также представители «Фламенго» пришли за атакующим хавбеком Карраскалем, хотя в «Динамо» пока темнят, не подтвердили успешность переговоров. У многих бразильских клубов поменялась трансферная политика. Начали тратить чуть больше денег, засветились на Клубном чемпионате мира, чем привлекли спонсоров. И сразу вспомнили о РПЛ , где можно найти недорогих футболистов неплохого уровня. По разным причинам каждый из мастеров не в топ-5, но в бразильской Серии А любят хулиганов.

Потеря Барко жестко ослабит «Спартак»

Станкович готовился к уходу Угальде. Нападающий сборной Коста-Рики точно говорил тренеру, что в его планах отъезд из Москвы. Поэтому загодя подписали нападающего Гарсию, а теперь привлекли Заболотного. Заменить Угальде проще, чем Барко. Речь о ключевой «восьмерке», о хавбеке, который любит смещения на левый полуфланг. «Спартаку» непросто найти замену, даже если «Фламенго» заплатит за Барко хорошие деньги. У бразильцев тоже есть лимит на легионеров, но ради новичка можно отдать кого-то в аренду.

Самым дорогим новичком «Фламенго» в истории в прошлом году стал аргентинец из «Саутгемптона» Алькарас, но Карлоса быстро отправили в аренду в «Эвертон», а теперь «ириски» выкупили контракт футболиста. Аргентинцы в составе бразильских клубов не удивляют. И для «Фламенго» не будут новыми сделки с клубами РПЛ . Они подписывали у ЦСКА нападающих Витиньо и Лава. Сейчас у команды аргентинский голкипер и есть парочка уругвайцев. Барко будет удобно адаптироваться, многие понимают испанский язык.

«Спартак» вряд ли может что-то сделать, кроме как сорвать трансфер повышением ценника. Но надо учитывать интересы Барко и его реакцию на категоричный отказ москвичей ото всех предложений «Ботафого». Если семья футболиста хочет жить в Рио-де-Жанейро, то их остановить ещё сложнее, чем Остапа Бендера. В случае потери Барко спортивному директору «красно-белых» Кахигао надо срочно искать созидательного хавбека. Пока «Спартак» получает отказы от футболистов из чемпионата Франции, изучают все варианты.

«Динамо» точно справится без Карраскаля

Плеймейкер Бителло комментировал возможный уход Карраскаля. Футболист «Динамо» сделал это с намеком, что он останется. Хотя в любой момент «Ботафого» может улучшить условия личного контракта для Бителло, и тогда не только «Фламенго» будет в списке покупателей игроков из РПЛ . Московские клубы не становятся богаче – бюджет поднимали с учетом падения курса рубля, но без премиальных УЕФА жить стало сложнее. У «Динамо» ситуация не такая сложная, как у ЦСКА , но этому столичному клубу тоже нужны продажи.

На старте карьеры в «Динамо» не убедил левый вингер Артур, но Карраскаль известнее и к нему есть интерес со стороны «Фламенго». За год до чемпионата мира Хорхе хочет жить ближе к родной Колумбии, быть на виду для Нестора Лоренсо, тренера национальной команды. Карраскаля вызывали из «Динамо», но перелеты отнимали много сил. Удобнее отправляться на отборочные матчи сборной Колумбии и спарринги из Рио-де-Жанейро. Остается лишь вопрос денег, ведь «Динамо» запросило за Хорхе 14 миллионов евро.