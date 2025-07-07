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В «Динамо» заявили, что клуб не устроило предложение по Карраскалю

вчера, 17:58

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил источнику, что клуб рассчитывает на полузащитника Хорхе Карраскаля в следующем сезоне, «бело-голубых» не устраивает предложение «Фламенго».

Ранее латиноамериканский журналист Вене Касагранде заявил, что команды согласовали трансфер хавбека за 12 миллионов евро. Игрок с опозданием прилетел в расположение москвичей после отпуска на сборы, которые начались 16 июня.

Предложение, которое нам пришло, нас не устраивает. После нашего отказа ситуация никак не развивается, клуб больше не контактировал. Поэтому мы рассчитываем на него в сезоне.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:01
Спасибо за просвещение...вот теперь все ясно с этим трансфером . Правильно поставили вопрос в динамо...
баск
баск ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:18
Динамо не устраивает порядок расчётов.

Регатные согласны платить траншами, то есть в рассрочку, наши же хотят получить деньги одним платежом в полном объёме сразу после подписания контракта,
чтобы не попасть в ситуацию с зависшим из-за санкций баблом..
112910415
112910415
вчера в 19:07
Загрустит теперь, заскучает...
lotsman
lotsman
вчера в 18:53
Поняли что игрок нужен Фламенго и решили подзаработать.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:02
Так согласовали же за 12 лямов...и динамо не устроило...согласовали же...)))
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