В «Динамо» заявили, что клуб не устроило предложение по Карраскалю

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил источнику, что клуб рассчитывает на полузащитника Хорхе Карраскаля в следующем сезоне, «бело-голубых» не устраивает предложение «Фламенго».
Ранее латиноамериканский журналист Вене Касагранде заявил, что команды согласовали трансфер хавбека за 12 миллионов евро. Игрок с опозданием прилетел в расположение москвичей после отпуска на сборы, которые начались 16 июня.
Предложение, которое нам пришло, нас не устраивает. После нашего отказа ситуация никак не развивается, клуб больше не контактировал. Поэтому мы рассчитываем на него в сезоне.
Регатные согласны платить траншами, то есть в рассрочку, наши же хотят получить деньги одним платежом в полном объёме сразу после подписания контракта,
чтобы не попасть в ситуацию с зависшим из-за санкций баблом..
Регатные согласны платить траншами, то есть в рассрочку, наши же хотят получить деньги одним платежом в полном объёме сразу после подписания контракта,
чтобы не попасть в ситуацию с зависшим из-за санкций баблом..