В «Динамо» заявили, что клуб не устроило предложение по Карраскалю

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вчера, 17:58

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил источнику, что клуб рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне, «бело-голубых» не устраивает предложение «Фламенго».

Ранее латиноамериканский журналист Вене Касагранде заявил, что команды согласовали трансфер хавбека за 12 миллионов евро. Игрок с опозданием прилетел в расположение москвичей после отпуска на сборы, которые начались 16 июня.