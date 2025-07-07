Стало известно, сколько билетов продано на матч Суперкубка России в Казани

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вчера, 17:31

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвящённой проведению матча за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА , рассказал о количестве проданных билетов на предстоящую игру.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 12 июля. Начало — в 18:00 по московскому времени. Доступ на арену откроется в 15:00. Посетителей будет ждать развлекательная программа на стадионе и прилегающей территории.

На сегодняшний день реализовано порядка 30 тысяч билетов. Стадион «Ак Барс Арена» в раскладке под Суперкубок вмещает порядка 40 тысяч болельщиков, порядка 10 тысяч билетов ещё в продаже. Кто хочет попасть [на матч], прошу сделать это заранее, оформить карту болельщика и спокойно прийти на стадион.

Как отметил Леонов, ожидается, что на поединок прибудут по 2 тысячи болельщиков каждого клуба.