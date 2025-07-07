«Аль-Ахли» хочет подписать Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Аль-Ахли». Саудовский клуб уже несколько недель пытается убедить форварда перейти в команду в декабре, когда закончится его контракт с «Интер Майами».
Отмечается, что клуб МЛС хочет сохранить Лео.
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