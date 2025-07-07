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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Ахли» хочет подписать Месси

вчера, 11:47

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Аль-Ахли». Саудовский клуб уже несколько недель пытается убедить форварда перейти в команду в декабре, когда закончится его контракт с «Интер Майами».

Отмечается, что клуб МЛС хочет сохранить Лео.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:13, ред.
Очередная шутка, саудиты Месси если и подпишут то только за умеренную сумму потому что понимают Месси не более как пиар, а в игре от него толку ноль, но жадный гном не согласится, ведь надо будет пахать, а не тупить как сейчас в любительской лиге
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:44
Сколько ему предлагали?
Пол лярда и не поехал, а сейчас поедет?
Вспомните почем билеты на проходящие сейчас матчи Кубка...
xzh9gzk86qsg
xzh9gzk86qsg
вчера в 15:31
Сдается, что Месси в Саудовскую Аравию не поедет.
Baggio R.
Baggio R. ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:03
Так ведь уже предлагали и не раз, но что-то он эти варианты не рассматривал.
Comentarios
Comentarios ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:47
Придется Роналду его таранить на руках
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
В песках Леонелю климат не подходит - под "мышками" потеет во время игры....))
d7gf4n8cbr72
d7gf4n8cbr72
вчера в 14:23
Думаю Месси этого не надо, он неплохо сейчас себя чувствует
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:12
Там же бегать придется
112910415
112910415
вчера в 13:59
Надежды юношей питают...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ catal (раскрыть)
вчера в 13:58
видели его как он помог с ПСЖ
catal
catal
вчера в 13:42
Лучше в Барселону, помочь ей выиграть ЛЧ, как любит Месси.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:39
Оно ему надо?
tjnzgy48t3fg
tjnzgy48t3fg
вчера в 13:20
У Ахли походу буквы Е в серединке не хватает
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:14
Жена снова будет против 😁
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:58
Ни за какие деньги Месси не перейдёт в этот клуб. Он же им сразу дал понять.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:26, ред.
Не вижу причин, по которым Месси может согласиться перейти в Аль-Ахли. Ему в МЛС очень комфортно, большинство партнёров по команде Лионель выбирал сам. В США играют довольно медленно, аргентинец предпочитает не бегать, а ходить по полю. А вот в Премьер Лиге Саудовской Аравии 🇸🇦 научились играть в футбол - ведь обыграли в рамках КЧМ клуб АПЛ. Обладателю множества Золотых мячей нет охоты напрягаться. Правда есть одно "НО" - Месси очень любит деньги и, если ему предложить сумму, превышающую оклад Роналду, он точно рассмотрит подобный вариант.
Sergo81
Sergo81 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:57
Надо переходить, после кчм интерес в сша снизится значительно, а в са ещё можно жирный контракт зацепить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:52
Многое зависит от размера "убеждения"...)))
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