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Игрок сборной США заявил, что выбросил свою медаль после финала с Мексикой

вчера, 18:38

Защитник сборной США Крис Ричардс высказался после проигранного Мексике финала Золотого Кубка КОНКАКАФ 2025 года (1:2).

Ты принимаешь это близко к себе и продолжаешь двигаться вперёд. И я обещаю вам, что мы больше не проиграем финалы Мексике. Я выбросил свою медаль. Нет смысла иметь серебряную медаль. Я думаю, что как нация мы стремимся к величию. И я думаю, что как личности мы тоже стремимся к этому. Так что в дальнейшем мы будем делать именно это.

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Все комментарии
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 23:03
Вот ведь дурак！
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:22
Зря-зря... Выбросил кусочек памяти
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:18
)))
112910415
112910415
вчера в 19:00
Максималист, однако!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:50, ред.
Почитал..., после подумал, что дурачку наверно лет 18 - 19 край. Открыл сноску с его ФИО, глянул на возраст..., 25 лет.
Значит уже сформировавшийся, полноценный даун из породы нашего Глушакова...
Capral
Capral
вчера в 18:50
Ну конечно не проиграете, потому что до финала больше не дойдете. А медаль выбрасывать не надо, лучше было её съесть- она ведь шоколадная...
Гость
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