Игрок сборной США заявил, что выбросил свою медаль после финала с Мексикой

Защитник сборной США высказался после проигранного Мексике финала Золотого Кубка КОНКАКАФ 2025 года (1:2).

Ты принимаешь это близко к себе и продолжаешь двигаться вперёд. И я обещаю вам, что мы больше не проиграем финалы Мексике. Я выбросил свою медаль. Нет смысла иметь серебряную медаль. Я думаю, что как нация мы стремимся к величию. И я думаю, что как личности мы тоже стремимся к этому. Так что в дальнейшем мы будем делать именно это.