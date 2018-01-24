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«Севилья» выбила «Атлетико» из Кубка Испании

сегодня, 01:22
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» переиграла «Атлетико» и вышла в полуфинал турнира. Напомним, первая встреча также завершилась победой андалусийцев (2:1).

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» – «Атлетико» – 3:1 (1:1)
Голы: Эскудеро 1, Банега 47 (пен), Сарабия 79Гризманн 13.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Ленгле, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Писарро 84), Сарабия, Х. Корреа (Нолито 87), Муриэль (Бен-Йеддер 73).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Годин, Хименес (Партей 64), Эрнандес, Габи (Ф. Торрес 56), Коке, А. Корреа (Феррейра Карраско 60), Ньигес, Гамейро, Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Хименес 18, Банега 27, Васкес 54, Габи 54, А. Корреа 57, Навас 63, Ф. Торрес 84, Меркадо 90.

Судья: Хосе Мунуэра.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:07
Мда, не ожидал, у матраса походу тоже кризис :)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:39
По сути оказались на голову сильнее Атлетико.
No problem
No problem
сегодня в 09:27
Матрас про$76 сезон.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 09:17
Севилью с победой!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:02
Севилья хорошо сыграла....
Don trambon
Don trambon
сегодня в 08:48
2й клуб Мадрида, ничего удивительного.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 07:38
    nahan
    nahan
    сегодня в 07:29
    Приятный сюрприз.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 05:36
    Молодцы, андалуссийцы! Видно, что эта команда с неплохим потенциалом. В ЛЧ Манчестер Юнайтед не просто будет пройти коллектив Монтеллы....
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 04:44
    Кому нужнее, тот и прошёл
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 04:27
    Монтелла просто переиграл Симеоне.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 04:22
    Не ожидал.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 03:59
    В двух матчах победили..) Атлетам только за места В Лч щас надо биться на след сезон!
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 01:49
    Севилью с выходом в полуфинал!
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 01:48
    Сезон провален!
    Owl Fake
    Owl Fake
    сегодня в 01:24
    У Семионе, конечно, железные нервы и сверхтемпераментный характер, но даже он не выдержал весь матч.
    Это надо же все мячи себе так привезти. Ещё и в самом начале таймов.
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