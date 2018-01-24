«Севилья» выбила «Атлетико» из Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» переиграла «Атлетико» и вышла в полуфинал турнира. Напомним, первая встреча также завершилась победой андалусийцев (2:1).
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» – «Атлетико» – 3:1 (1:1)
Голы: Эскудеро 1, Банега 47 (пен), Сарабия 79 — Гризманн 13.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Ленгле, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Писарро 84), Сарабия, Х. Корреа (Нолито 87), Муриэль (Бен-Йеддер 73).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Годин, Хименес (Партей 64), Эрнандес, Габи (Ф. Торрес 56), Коке, А. Корреа (Феррейра Карраско 60), Ньигес, Гамейро, Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Хименес 18, Банега 27, Васкес 54, Габи 54, А. Корреа 57, Навас 63, Ф. Торрес 84, Меркадо 90.
Судья: Хосе Мунуэра.
Атлетико уже 2 года как отстой. Команда остановилась в развитии и потеряла в физике.
Атлетико уже 2 года как отстой. Команда остановилась в развитии и потеряла в физике.
Это надо же все мячи себе так привезти. Ещё и в самом начале таймов.
Это надо же все мячи себе так привезти. Ещё и в самом начале таймов.