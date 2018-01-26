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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Дзюба не полетит на сбор в Турцию со второй командой «Зенита»

сегодня, 08:14

Завтра «Зенит-2» отправится на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Вместе со второй командой «сине-бело-голубых» на средиземноморское побережье Турции полетят голкипер Михаил Кержаков и защитник Александр Анюков, которому было сделано предложение стать играющим тренером «Зенита-2».

Нападающий Артем Дзюба, который был отцеплен от основного состава «Зенита», останется в Санкт-Петербурге и будет работать по индивидуальной программе.

В Кемере «Зенит-2» проведет две товарищеские встречи. Команда Константина Зырянова сыграет с сербским «Вождовацем» (4 февраля) и казахстанским «Окжетпесом» (7 февраля).

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Все комментарии
starche
starche
сегодня в 10:30
Анюков будет хорошим помощником Кости.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Т34
сегодня в 10:26
Т34:
Дзюба будет играющим тренером на скамейке запасных Зенита-2.
Дзюба будет за какой нибудь Арсенал забивать Спартаку. Это он стабильно делает. Пупсики в шоке!
VIPded
VIPded
сегодня в 10:04
Кто=то же должен бакланов с крыши сгонять...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:02
Всё Абдула-Дзюба.. Поджигай!)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:01
В амкар его на перевоспитание
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:55
Вот до чего жадность доводит и неумение рассчитать свои силы.Теперь у Дзюбиньо проблем полно и имидж попорчен(ну если он был конечно же)
loko7
loko7
сегодня в 09:48
Пусть в Питере на Крестовском тренируется, будет лучше готов к мартовским играм.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:46
Даже пацаны с моего двора в Кемер поедут в алинклюзив
KURUM
KURUM
сегодня в 09:39
С пацанами в гаражах гоняет мячик..
Веселости поубавилось))))))..
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:13
Скоро Дзюба перестанет попадать даже в детсадовский состав Зенита )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:12
Индивидуальная программа - поход в кассу за зарплатой.
obana777
obana777
сегодня в 09:07
Пока что Дзюба в глубокой заднице.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:06
Это значит то, что Дзюба уже выбрал себе дорогу.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:02
Когда же закончится эта эпопея с Дзюбой? Уж больно хочется увидеть где он окажется.
Klasse
Klasse
сегодня в 09:00
орзул конечно знатно вляпался, перейдя в 51ик
drug01
drug01
сегодня в 09:00
Такой поворот дел сам Дзюба наверное не предполагал???А кому жаловаться-леснику?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:59
Пора Дэюбе разобраться с тренеришкой Манчини! Спасти "Зенит"
cska plus
cska plus
сегодня в 08:57
Не пропадёт.
Klasse
Klasse
сегодня в 08:56
пхахахаха онюкова выбросили из команды в фнл, бороться там за выживание))) вот и вся суть лазурного проекта)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:54
Кто то сглазил Дэюбу!!! Опять тренеришку наслали!!!
FILL3287
FILL3287
сегодня в 08:53
В конюшню его,в конюшню)
Будет подарок от лазурных)
Т34
Т34
сегодня в 08:49
Дзюба будет играющим тренером на скамейке запасных Зенита-2.
mat73
mat73
сегодня в 08:30
В Зенит-3 его давай! Или в -4)))
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