Дзюба не полетит на сбор в Турцию со второй командой «Зенита»

Завтра «Зенит-2» отправится на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Вместе со второй командой «сине-бело-голубых» на средиземноморское побережье Турции полетят голкипер Михаил Кержаков и защитник Александр Анюков, которому было сделано предложение стать играющим тренером «Зенита-2».

Нападающий Артем Дзюба, который был отцеплен от основного состава «Зенита», останется в Санкт-Петербурге и будет работать по индивидуальной программе.

В Кемере «Зенит-2» проведет две товарищеские встречи. Команда Константина Зырянова сыграет с сербским «Вождовацем» (4 февраля) и казахстанским «Окжетпесом» (7 февраля).