«Селтик» потерял двух ведущих игроков перед матчем с «Зенитом»

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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 1’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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«Селтик» потерял двух ведущих игроков перед матчем с «Зенитом»

сегодня, 17:48
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.02.2018 в 23:05 Не начался

«Селтик», вероятно, не сможет рассчитывать на помощь сразу двоих ключевых футболистов в матче с «Зенитом» на стадии 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 15 февраля в Глазго. Голкипер Крейг Гордон и нападающий Ли Гриффитс получили травмы. О серьезности повреждений рассказал главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс:

«У обоих проблемы. У Ли травма голени, у него и раньше бывали подобные повреждения.

У Крейга все серьезнее, там колено. Похоже на то, что он выбыл надолго».

Ранее стартовала продажа билетов и на ответный матч в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответил denmig
сегодня в 21:29
denmig:
Да питерским вообще никому не стыдно проигрывать! - они всем и проигрывают! То малага то твенте - тьфу!
твенте тогда был грандом голландским,а про Малагу вообще молчу,которая с Иско в составе едва ли в полуфинале ЛЧ не оказалась,лишь чудо помешало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:28
Болелы ведикой народной скалозубят над Зенитом. При этом сами встревали второ ... да нет - третьесортным Легии, св. Галине, АЕКу, Марибору. Не зря у них ЛЕ еврочашкой называется, они ж её не брали ,ценности не ведают...
Завтра
Завтра ответил denmig
сегодня в 21:28
denmig:
Забомбило у тебя!
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько
    сегодня в 20:35
    Сэлтик ничего в Лиге чемпионов не показал и фаворитом в матче с Зенитом не считался так что Зениту будет еще чуточку легче
    nikolah
    nikolah ответил Живанильда
    сегодня в 19:42
    Живанильда:
    Вообще-то Зенит-аргентинский клуб.Не надо вводить общественность в заблуждение.
    ну тогда спартак африканский клуб) ростов исландский и т.д и т.п ))
    pioner1987
    pioner1987 ответил Литейный 4
    сегодня в 19:42
    Литейный 4:
    Что с ними, что без них Зенит победит!
      nikolah
      nikolah
      сегодня в 19:42
      газпром всё купил
      Живанильда
      Живанильда ответил Советчик №1
      сегодня в 19:36
      Советчик №1:
      Удачи и победы российскому клубу.
      Вообще-то Зенит-аргентинский клуб.Не надо вводить общественность в заблуждение.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Аденн
      сегодня в 19:09
      Аденн:
      а пупсики это хто? это же больше подойдёт женоподным ихрулям зениты. Чужие лавры никому не нужны, оставьте их себе. бу-га-га
      А пупсики это ваши! Сами назвались! Ахахахахаха!
      https://www.soccer.ru/news/1032773.shtml
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил denmig
      сегодня в 19:09
      denmig:
      Да питерским вообще никому не стыдно проигрывать! - они всем и проигрывают! То малага то твенте - тьфу!
      Так Малага играет в ЛА Лиге с Реалом и Барсой! Что здесь постыдного?
      А Твенте....Голландия славится своими хорошими игроками! Что здесь то постыдного?!
      З,ы, питерская логика
      denmig
      denmig ответил Завтра
      сегодня в 19:08
      Завтра:
      А почему бы не поразмахивать? У нас она есть. А вот ваш брат ничем, кроме языком махать не может.
      Забомбило у тебя!
      Завтра
      Завтра ответил denmig
      сегодня в 19:03
      denmig:
      Да питерским вообще никому не стыдно проигрывать! - они всем и проигрывают! То малага то твенте - тьфу!
      То Санкт-Галлен, то АЕК, то Легия. Тьфу!!!
      Кстати, Ливерпуль мы обыгрывали. И Боруссию Клоппа - с Левандовски, Обамеянгом, Хуммельсом и Ройсом.
      Так что - тссс там.
      Завтра
      Завтра ответил denmig
      сегодня в 19:01
      denmig:
      Только ..но-евро-чашкой не начни размахивать!
      А почему бы не поразмахивать? У нас она есть.
      А вот ваш брат ничем, кроме языком махать не может.
      Завтра
      Завтра ответил denmig
      сегодня в 18:59
      denmig:
      Чего нельзя сказать о питерских примитивах! - чемпионами были раза два , а в лиге чемпионов - вообще не задерживаются!
      И ты пей витаминки, а то - память у тебя уже короткая)
      Завтра
      Завтра ответил Лёха Шахтинский
      сегодня в 18:57
      Лёха Шахтинский:
      Потеря потерь... Может быть по этому несчастному случаю в Шотландии - лазурные пацаны из Питера все-таки смогут пройти в 1/8 Лиги Европы? Это сама Фортуна Зениту улыбнулась.)
      Витаминки надо пить. Особенно зимой, особенно тебе))
      Аденн
      Аденн ответил Магистр чёрной и белой бухгалтерии
      сегодня в 18:54
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии:
      Как там ваших пупсиков хорошо помяли казахи? Ахаха!
      а пупсики это хто? это же больше подойдёт женоподным ихрулям зениты. Чужие лавры никому не нужны, оставьте их себе. бу-га-га
      Nikola45
      Nikola45 ответил denmig
      сегодня в 18:50
      denmig:
      Да питерским вообще никому не стыдно проигрывать! - они всем и проигрывают! То малага то твенте - тьфу!
      Вы смешны )))) 7-0 ))) О каком стыде вы говорите? ))
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии ответил Аденн
      сегодня в 18:50
      Аденн:
      не проблема, всё одно Кельты по мужски помнут женственную зинаиду.
      Как там ваших пупсиков хорошо помяли казахи? Ахаха!
      Кот- Бегемот
      Кот- Бегемот
      сегодня в 18:44
      Это их проблемы.
      Советчик №1
      Советчик №1
      сегодня в 18:39
      Удачи и победы российскому клубу.
      denmig
      denmig ответил Bekelman55
      сегодня в 18:31
      Bekelman55:
      Да таким и Стяуа будет не стыдно проиграть. Чемпионами же были в Европе!
      Да питерским вообще никому не стыдно проигрывать! - они всем и проигрывают! То малага то твенте - тьфу!
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил denmig
      сегодня в 18:29
      denmig:
      Только ..но-евро-чашкой не начни размахивать!
      Да таким и Стяуа будет не стыдно проиграть. Чемпионами же были в Европе!
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 18:27
      здоровья оставшимся игрокам Селтика
      Klasse
      Klasse
      сегодня в 18:24
      против 51ика можно выставлять дембеле и 10 дублёров из молодежки, этого хватит)))
      denmig
      denmig ответил Литейный 4
      сегодня в 18:22
      Литейный 4:
      Что уж говорить про Спартак, после 1-18 и 7-0! Как говорится No comment Ахахахахаха!
      Только ..но-евро-чашкой не начни размахивать!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил denmig
      сегодня в 18:17
      denmig:
      Чего нельзя сказать о питерских примитивах! - чемпионами были раза два , а в лиге чемпионов - вообще не задерживаются!
      Что уж говорить про Спартак, после 1-18 и 7-0! Как говорится No comment Ахахахахаха!
      denmig
      denmig ответил Литейный 4
      сегодня в 18:14
      Литейный 4:
      Эти "примитивы" ежегодно играют в Лиге Чемпионов. 48 раз были чемпионами и трижды брали еврочашку!
      Чего нельзя сказать о питерских примитивах! - чемпионами были раза два , а в лиге чемпионов - вообще не задерживаются!
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил Литейный 4
      сегодня в 18:11
      Литейный 4:
      Эти "примитивы" ежегодно играют в Лиге Чемпионов. 48 раз были чемпионами и трижды брали еврочашку!
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил Bekelman55
        сегодня в 18:05
        Bekelman55:
        Селтик потерля двух конкурентов в чемпионате и конкурентов вообще. Вот не дай Бог Зенит не пройдет этих примитивных кельтов
        Эти "примитивы" ежегодно играют в Лиге Чемпионов. 48 раз были чемпионами и трижды брали еврочашку!
        ДСА
        ДСА
        сегодня в 18:05
        Значит отгребут по полной.
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