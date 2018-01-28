«Селтик» потерял двух ведущих игроков перед матчем с «Зенитом»

«Селтик», вероятно, не сможет рассчитывать на помощь сразу двоих ключевых футболистов в матче с «Зенитом» на стадии 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 15 февраля в Глазго. Голкипер Крейг Гордон и нападающий Ли Гриффитс получили травмы. О серьезности повреждений рассказал главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс:

«У обоих проблемы. У Ли травма голени, у него и раньше бывали подобные повреждения.

У Крейга все серьезнее, там колено. Похоже на то, что он выбыл надолго».

Ранее стартовала продажа билетов и на ответный матч в Санкт-Петербурге.