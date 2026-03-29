Атака на титанов из ПСЖ и охота за обладателем «Золотого мяча». Трансферные интриги 2026

сегодня, 09:59

Переговоры в разгаре.

У клубов и футболистов не будет времени обсудить условия многомиллионных сделок в лучших ресторанах Европы. Почти все главные трансферные цели лета сыграют на ЧМ -2026 в Северной Америке, где многие участники устанут из-за жары и темпа необычного турнира на 48 участников. В апреле агенты встретятся с представителями покупателей, а продавцы повысят цены в надежде, что переговоры затянутся до мундиаля, где футболист покажет класс.

Эрлинг Холанд

Представители Холанда – его отец Альф-Инге и агент Пимента, не подтвердят переговоры с испанцами. Но слухи активно циркулируют, ведь игроку нравится Ла Лига. Отъезд Холанда из АПЛ не удивит, учитывая возможность ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити» и вероятность, что «горожане» останутся без большого трофея. Из ЛЧ вылетели, а в АПЛ есть мотивированный конкурент. «Манчестер Сити» продлил контракт с Эрлингом, но норвежцу импонирует игра «Барселоны», где ищут замену ветерану Левандовскому.

Винисиус Жуниор

Точку в саге поставит следующий тренер «Реала». Клопп заявил, что если «сливочные» хотят видеть его в Мадриде, то надо ему позвонить, а не сливать информацию о встрече Переса и Юргена в Париже. Клопп больше не рассказывает, что вышел на пенсию как тренер. Если он возглавит «Реал», то Винисиус может уйти. Анчелотти терпел Жуниора в Испании и поддерживает в Бразилии. Но форвард не прессингует, как просит Клопп. Мбаппе простят недоработку в защите, а Винисиуса могут отпустить за приличную компенсацию.

Хулиан Альварес

Мбаппе слева, новый правый вингер – справа, а в центр атаки «Реал» может пригласить Альвареса. Хулиан раньше интересовал «Ливерпуль». Форвард не мешает Месси в сборной Аргентины, не мешает Гризманну в «Атлетико». Хулиан отвечает стандартам качества большого клуба. «Человек-паук» – умный футболист. Симеоне готов остаться в «Атлетико» на год, а Гризманн и Альварес могут синхронно уйти. «Реал» забирал у «Атлетико» мексиканца Уго Санчеса, а теперь подумывают переманить аргентинского форварда.

Родри Эрнандес

Обладатель «Золотого мяча», уроженец Мадрида и воспитанник школы «Атлетико» заявил, что готов играть за «Реал». Прошлое не влияет на планы. «Манчестер Сити» готов попрощаться с Родри, ведь в клубе уважают вклад хавбека в победы в АПЛ и в Лиге чемпионов. Футболисту 29 лет, он поможет «Реалу» в центре поля. Существует также личная причина для возвращения Родри домой. Его жена Лаура – хирург. Языковый барьер и Brexit мешают врачу работать в Манчестере, человеку со скальпелем нужна практика.

Витинья Феррейра

Витинья сочетает качества хавбеков с фантазией и умением вгрызаться в соперников. В ПСЖ рядом играет Невеш, ещё один прекрасный полузащитник из Португалии, но Витинья дольше в Париже. Если Феррейре наскучила Лига 1, где интрига обычно притянута за уши, ведь чемпион сильнее конкурентов, то хавбек выслушает предложения других клубов. В «Реале» ждут, кого из тренеров выберет Перес. Если Арбелоа или его сменщик попросят подписать Витинью, хавбек ПСЖ окажется в Мадриде, как до него оказался Мбаппе.

Майкл Олисе

Хайп вокруг Олисе оправдан. Француза, рожденного в Англии, недооценили в «Арсенале», «Челси» и «Манчестер Сити». Академии этих клубов вышвырнули вингера. «Рединг» и «Кристал Пэлас» довели игру Майкла до ума. Теперь у Дешама и Компани есть крутой вингер. Стоимость контракта Олисе подскочила, руководство клуба из Мюнхена отказывается от безумных денег. Речь о молодом техничном игроке, который понимает Кейна и может задержаться в «Баварии». Но если наскучит Бундеслига, то Олисе за секунду найдет новый клуб.

Сандро Тонали

Полузащитник сборной Италии настолько хорош на поле, что ему простили ставки, запрещенные для футболистов. Тонали хочет вернуться домой, но это маловероятный сценарий. После перехода в «Ньюкасл» стоимость его трансфера выросла ещё сильнее. Клубы из Манчестера могут с ним связаться, Бекхэм советует выбрать МЮ . Сандро – не второй Пирло. Надо объективно оценивать его возможности. Но у итальянских футболистов есть суперсила – часто раскрываются позднее. Тонали лишь 25 лет, у него остался потенциал.

Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер – фанат Роналду и «Реала». Если Холанд окажется в «Барселоне», а Винисиус и Родриго покинут «сливочных», то новому тренеру нужны будут напарники для Мбаппе. На одном фланге может сыграть грузин из ПСЖ , который пришел после Килиана. Кварацхелия доказал, что зря его недооценивали в «Локомотиве». В свете травм обладателя «Золотого мяча» Дембеле ударная игра Хвичи ещё важнее для Энрике. Дерзкий по стилю игры грузин уже победил в Серии А и Лиге 1, но ему всего 25 лет.

Бруно Фернандеш

Фернандешу 31 год, немало для атакующего полузащитника. Но у португальца есть заслуженная репутация железного человека. За шесть лет в МЮ он пропустил из-за травм шесть матчей. Бруно огорчило, что Аморим не закрепился в Манчестере, португальцы хорошо ладили. А ещё сильнее Фернандеша смущает нестабильность «красных дьяволов». В новом сезоне Бруно набрал шикарную форму – 16 ассистов в АПЛ , а в контракте есть пункт о выкупе за 65 млн евро. Игроком заинтересовались не только шейхи, может сменить клуб.

Энцо Фернандес

Скандальный аргентинец не умеет держать язык за зубами. Пел расистскую песню о французах в автобусе сборной Аргентины. Извинялся перед напарниками по «Челси», где есть французы и темнокожие игроки. Позже Энцо заявил, что он слишком молодой для семьи с двумя детьми, ушел от жены… чтобы вернуться. После унижения в играх с ПСЖ Энцо намекнул, что уйдет из «Челси». Снова объяснял, что наговорил. Владельцы «Челси» устали от Фернандеса. Потеряют деньги, но выгоднее отпустить Энцо, пока он не устроил бойкот.

Брэдли Баркола