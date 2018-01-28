Гранквист: «Я всегда буду помнить о времени, проведенном в Краснодаре»

Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист объяснил свое решение покинуть российский клуб по окончании текущего сезона и вернуться в родной «Хельсинборг».

«Я решил летом вернуться домой. Испытываю огромное чувство благодарности за те пять лет, которые я провел в „Краснодаре“, за ответственность, которую на меня возложил президент. Благодарю также всех игроков, с которыми мне довелось играть, тренеров и персонал клуба. И, конечно же, болельщиков, которые меня поддерживали и тепло относились ко мне и моей семье.

Вот уже 12 лет я и моя семья живем за пределами Швеции и очень скучаем по нашей родине. Мы с женой сейчас ждем второго ребенка и думаем, что лучшее место проживания для нас – это родной город Хельсингборг.

Я всегда буду помнить о времени, проведенном в Краснодаре, и очень горжусь тем, что являлся частью клуба, который растет, развивается и вскоре, уверен, станет топовым в России.

Я буду продолжать отдавать всего себя на поле за „Краснодар“ в течение оставшихся 10 игр сезона, и было бы просто замечательно закончить период своего пребывания в клубе, заняв в чемпионате одно из мест, гарантирующих участие в Лиге чемпионов», - сказал Гранквист.