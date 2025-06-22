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Инфантино о КЧМ: «Это настоящий чемпионат мира с участием лучших клубов»

вчера, 20:34

Президент ФИФА Джанни Инфантино положительно оценил проведение Клубного чемпионата мира.

Хотя есть некоторые замечания, этот турнир действительно уникален и особенный. Это настоящий чемпионат мира с участием сильнейших клубов и выдающихся футболистов. Сейчас самое подходящее время для подобного турнира. Мы уже давно определяем сильнейшую сборную мира, но до этого года не выявляли лучший клуб. Поэтому идея организации Клубного чемпионата показалась нам отличной. Уверен, что игроки получают удовольствие от участия — Харри Кейн, например, сказал, что это потрясающее мероприятие. Турнир нравится футболистам, и даже те, кто не смог приехать, тоже хотели бы оказаться здесь.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:09
если отбросить финансовую сторону, то думаю, что и Барса и Ливерпуль рады тому, что они сейчас отдыхают, спокойно готовятся к следующему сезону
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Спасибо. Был неправ, но всё равно как - то неуютно. В некоторых странах, в том числе Марокко, чемпионаты закончились ДО турнира, однако чемпионы не были приглашены. Почему ?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 23:26
Дело в том, что результаты в чемпионате не влияют на отбор на КЧМ. Видад Касабланка попал на турнир благодаря тому что выиграл африканскую Лигу Чемпионов сезона 2021/22. Поскольку турнир проводится раз в 4 года, то учитываются результаты в течение четырехлетнего периода, то есть клуб мог быть силен 4 года назад, но сейчас от той команды уже мало что осталось. Барселона и Ливерпуль например на турнир не попали потому что плохо выступали в Лиге Чемпионов в последнее время.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 23:16
Пи...бол.
Что вообще делает на турнире Зальцбург???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:46
Где Барселона, Ливерпуль?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
Я знаю, кто выиграет: клуб из Касабланки, у которого "Ювентус" выиграл 4:1, и который в чемпионате Марокко занял третье место, отстав от победителя на птичий клювик - ничтожные 16 очков.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:15
Да - да, верим. Давеча (?) "Ювентус" сокрушил непобедимый клуб из Марокко, который в своём чемпионате занял третье место, отстав от победителя на ничтожные 16 очков.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:18
Настолько лучшие клубы, что там играют продавцы газированных напитков, агенты по недвижимости и способствуют тому,что Бавария и другой европейский клуб получают преимущества за счёт забитых им голов...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:12, ред.
Думаю, что турнир стал гораздо интереснее после реформирования, ведь теперь в нем принимают участие множество сильных команд. Раньше КЧМ не представлял особого интереса для болельщиков и практически всегда его выигрывал европейский клуб, ведь ему нужно было провести всего 2 матча: полуфинал и финал, а сейчас конкуренция запредельная и сложно предугадать кто выиграет трофей.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:36
Сам себя не похвалишь , никто не похвалит
Гость
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