Инфантино о КЧМ: «Это настоящий чемпионат мира с участием лучших клубов»

Президент ФИФА положительно оценил проведение Клубного чемпионата мира.

Хотя есть некоторые замечания, этот турнир действительно уникален и особенный. Это настоящий чемпионат мира с участием сильнейших клубов и выдающихся футболистов. Сейчас самое подходящее время для подобного турнира. Мы уже давно определяем сильнейшую сборную мира, но до этого года не выявляли лучший клуб. Поэтому идея организации Клубного чемпионата показалась нам отличной. Уверен, что игроки получают удовольствие от участия — Харри Кейн, например, сказал, что это потрясающее мероприятие. Турнир нравится футболистам, и даже те, кто не смог приехать, тоже хотели бы оказаться здесь.