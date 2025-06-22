«Ливерпуль» надеется подписать Гуэхи за 30 млн фунтов

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вчера, 17:11

«Ливерпуль» планирует подписать защитника «Кристал Пэлас» примерно за 30 млн фунтов.

На данный момент «орлы» вряд ли согласятся на такую сумму, однако ситуация может измениться ближе к концу лета.

24-летний игрок также входит в сферу интересов «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».