«Ливерпуль» надеется подписать Гуэхи за 30 млн фунтов

«Ливерпуль» планирует подписать защитника «Кристал Пэлас» Марка Гуэхи примерно за 30 млн фунтов.
На данный момент «орлы» вряд ли согласятся на такую сумму, однако ситуация может измениться ближе к концу лета.
24-летний игрок также входит в сферу интересов «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».
или Челси Галлахера в Атлетико? Маунта в МЮ, а Деклан Райс в Арсенал?
продажи воспитанников выгодна клубам Апл, потому что учитывается в качестве чистой прибыли при связанных с ФФП расчетах.
Ливерпуль закупился, и чтоб не попасть под санкции, важно продавать свои воспитанников...Кванса в Байер, Эллиот в Брайтон.
наверно, еще будут продажи.
или Челси Галлахера в Атлетико? Маунта в МЮ, а Деклан Райс в Арсенал?
продажи воспитанников выгодна клубам Апл, потому что учитывается в качестве чистой прибыли при связанных с ФФП расчетах.
Ливерпуль закупился, и чтоб не попасть под санкции, важно продавать свои воспитанников...Кванса в Байер, Эллиот в Брайтон.
наверно, еще будут продажи.
Кванса это тот же Гуехи.
Так зачем надо было отпускать воспитанника и тратиться на точно такого же игрока...
Кванса это тот же Гуехи.
Так зачем надо было отпускать воспитанника и тратиться на точно такого же игрока...
Но не думаю, что Гуэхи прям усиление.
Но не думаю, что Гуэхи прям усиление.
насчет Гуэхи...при живых Ван Дейке и Конате вряд ли Марк будет основным ЦЗ.
но клуб делает такие покупки, чтоб весной не были провалы как обычно.
а Кристал Пэлас придется согласится на эти 30 млн.
иначе через год бесплатно уйдет.
насчет Гуэхи...при живых Ван Дейке и Конате вряд ли Марк будет основным ЦЗ.
но клуб делает такие покупки, чтоб весной не были провалы как обычно.
а Кристал Пэлас придется согласится на эти 30 млн.
иначе через год бесплатно уйдет.