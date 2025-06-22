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«Ливерпуль» надеется подписать Гуэхи за 30 млн фунтов

вчера, 17:11

«Ливерпуль» планирует подписать защитника «Кристал Пэлас» Марка Гуэхи примерно за 30 млн фунтов.

На данный момент «орлы» вряд ли согласятся на такую сумму, однако ситуация может измениться ближе к концу лета.

24-летний игрок также входит в сферу интересов «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 21:15
зачем МанСити продал Палмера?
или Челси Галлахера в Атлетико? Маунта в МЮ, а Деклан Райс в Арсенал?
продажи воспитанников выгодна клубам Апл, потому что учитывается в качестве чистой прибыли при связанных с ФФП расчетах.
Ливерпуль закупился, и чтоб не попасть под санкции, важно продавать свои воспитанников...Кванса в Байер, Эллиот в Брайтон.
наверно, еще будут продажи.
c5vq8qca7vb4
c5vq8qca7vb4
вчера в 20:31
Инфляция похоже порождает безумные цифры.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:12
Значит нужен хороший защиник.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:52
Не понимаю логики.
Кванса это тот же Гуехи.
Так зачем надо было отпускать воспитанника и тратиться на точно такого же игрока...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:11
Челси тоже хочет вернуть воспитанника.
Но не думаю, что Гуэхи прям усиление.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:34
и снова бросится в борьбу на квадрупл ))
насчет Гуэхи...при живых Ван Дейке и Конате вряд ли Марк будет основным ЦЗ.
но клуб делает такие покупки, чтоб весной не были провалы как обычно.
а Кристал Пэлас придется согласится на эти 30 млн.
иначе через год бесплатно уйдет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:24
Ливерпуль решил конкретно усилиться а это летнее ТО.
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