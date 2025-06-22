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Куанса подпишет 5-летний контракт с «Байером»

вчера, 18:19

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Байер» достиг соглашения о трансфере центрального защитника «Ливерпуля» Жарелла Куансы.

Немецкий клуб заплатит за футболиста 35 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

«Ливерпуль» сохраняет право обратного выкупа игрока, чтобы при необходимости вернуть его в клуб. Контракт Куансы с «Байером» рассчитан до июня 2030 года.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:42
Замена Та?
В целом был полезен красным.
Возможно у фармацевтов станет железно-основным.
Тока вот не думаю, что ближайшие 20 лет Байер будет снова на что-то претендовать. С возвращением Неверкузен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:35, ред.
Вполне возможно что года через 2 вернется в АПЛ , где нить за 70 млн
h5hddv9d29kc
h5hddv9d29kc
вчера в 18:25
Если уж покупать, то на максимальный срок.
Гость
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