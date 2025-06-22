Куанса подпишет 5-летний контракт с «Байером»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Байер» достиг соглашения о трансфере центрального защитника «Ливерпуля» Жарелла Куансы.
Немецкий клуб заплатит за футболиста 35 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.
«Ливерпуль» сохраняет право обратного выкупа игрока, чтобы при необходимости вернуть его в клуб. Контракт Куансы с «Байером» рассчитан до июня 2030 года.
В целом был полезен красным.
Возможно у фармацевтов станет железно-основным.
Тока вот не думаю, что ближайшие 20 лет Байер будет снова на что-то претендовать. С возвращением Неверкузен.
В целом был полезен красным.
Возможно у фармацевтов станет железно-основным.
Тока вот не думаю, что ближайшие 20 лет Байер будет снова на что-то претендовать. С возвращением Неверкузен.