Куанса подпишет 5-летний контракт с «Байером»

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вчера, 18:19

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Байер» достиг соглашения о трансфере центрального защитника «Ливерпуля» .

Немецкий клуб заплатит за футболиста 35 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

«Ливерпуль» сохраняет право обратного выкупа игрока, чтобы при необходимости вернуть его в клуб. Контракт Куансы с «Байером» рассчитан до июня 2030 года.