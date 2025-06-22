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В возрасте 100 лет умер самый преданный болельщик «Реала»

вчера, 19:14

В возрасте 100 лет скончался Серхио Ньето Диас Альбо — старейший сосьо мадридского «Реала». В связи с этим клуб опубликовал официальное заявление:

«Реал Мадрид», президент Флорентино Перес и дирекция клуба с глубоким сожалением сообщают о смерти Серхио Ньето Диаса Альбо, самого давнего болельщика и партнёра клуба. Мы хотим выразить свои соболезнования и поддержку его семье, друзьям и всем поклонникам «Мадрида». Серхио, который был сосьо «Реала» на протяжении 93 лет, начиная с 1 декабря 1932 года, ушёл из жизни в возрасте 100 лет. Пусть его душа обретёт покой.

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