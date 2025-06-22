Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Вендела

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вчера, 20:39

«Зенит» намерен расстаться с полузащитником в летнее трансферное окно и установил стартовую цену на уровне 30 млн евро.

«Сине-бело-голубые» в первую очередь ориентированы на полноценную продажу футболиста, но также готовы рассмотреть варианты аренды при сохранении финансовых интересов. На данный момент Вендел проходит реабилитацию на родине.

По информации источника, изначально он собирался вернуться в Санкт-Петербург 19 июня для прохождения медосмотра вместе с другими игроками.

«Зенит» следит за ситуацией и поддерживает связь с игроком и его агентом, а также будет контролировать процесс прохождения медицинского осмотра в случае возможного трансфера.