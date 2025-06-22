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Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Вендела

вчера, 20:39

«Зенит» намерен расстаться с полузащитником Венделом в летнее трансферное окно и установил стартовую цену на уровне 30 млн евро.

«Сине-бело-голубые» в первую очередь ориентированы на полноценную продажу футболиста, но также готовы рассмотреть варианты аренды при сохранении финансовых интересов. На данный момент Вендел проходит реабилитацию на родине.

По информации источника, изначально он собирался вернуться в Санкт-Петербург 19 июня для прохождения медосмотра вместе с другими игроками.

«Зенит» следит за ситуацией и поддерживает связь с игроком и его агентом, а также будет контролировать процесс прохождения медицинского осмотра в случае возможного трансфера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
очень уместен торг
иначе никак
xdux3zpj5far
xdux3zpj5far
сегодня в 04:31
Сначала нужно его полностью излечить, потом восстановить спортивную форму и только тогда возможно желающие купить появятся.
byc89yhw2knc
byc89yhw2knc
сегодня в 03:40
Как-то дороговато. Кто ж его за такие деньги возьмёт?
Sergo81
Sergo81 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:35
Интересно, а кто будет юбилей организовывать ? Глушенков ?
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:30
Никто не купит... Даже если уценят...
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:30
Вот это номер. Похоже, действительно уйдёт. Не за 30, конечно, но за 20 в Бразилии и останется. Они иногда своих неплохо так выкупают, на удивление.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25
Какие 30 млн....хоть бы часть вернуть от 20 млн...заплаченных Спортингу...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:22
зенит из него уже все что можно было выжал...как говорят в народе выжатый лимон...только к слуцкому в китай...)
drug01
drug01
вчера в 21:18
Это нормальная цена и хорошее предложение Зенита!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:08
лучше бы стала известна сумма, за которую он кому-то нужен
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:08
Тридцать миллионов? Столько не заплатят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:07
Смешно даже стало. Да он сейчас и половины этой суммы не стоит. Он последние два года не играет, а капризничает. Будет доить Газпром до конца контракта, а играть уже не будет
m3vbzhv6c2wg
m3vbzhv6c2wg
вчера в 21:05
Приличная цена, будут проблемы при продаже.
Vilar
Vilar
вчера в 21:01
Рабы нынче в цене. "В очередь, сукины дети, в очередь."
derrik2000
derrik2000 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:57
И сколько будет длиться эта жёлтая карточка? Когда её снимут?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:55
Очередь из клубов...
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