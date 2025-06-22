Два вингера из АПЛ находятся в шорт-листе «Баварии»

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вчера, 18:39

По информации инсайдера Кристиана Фалька, «Бавария» рассматривает вингеров из «Арсенала» и из «Ливерпуля» в числе возможных летних трансферных целей.

Мартинелли оценивается в сумму от 50 до 70 млн евро, интерес к нему поддерживается на высоком уровне. Также «Бавария» следит за ситуацией вокруг Гакпо, но трансфер может оказаться слишком дорогим — его цена свыше 70 млн евро.

Клуб будет рассматривать эти варианты в зависимости от своей трансферной активности и возможных продаж игроков атаки.