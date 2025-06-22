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Два вингера из АПЛ находятся в шорт-листе «Баварии»

вчера, 18:39

По информации инсайдера Кристиана Фалька, «Бавария» рассматривает вингеров Габриэла Мартинелли из «Арсенала» и Коди Гакпо из «Ливерпуля» в числе возможных летних трансферных целей.

Мартинелли оценивается в сумму от 50 до 70 млн евро, интерес к нему поддерживается на высоком уровне. Также «Бавария» следит за ситуацией вокруг Гакпо, но трансфер может оказаться слишком дорогим — его цена свыше 70 млн евро.

Клуб будет рассматривать эти варианты в зависимости от своей трансферной активности и возможных продаж игроков атаки.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:44
Отношения у Баварии и Ливерпуля отличные, но Гакпо не продаётся.
mkuyffjygq7z
mkuyffjygq7z
сегодня в 00:41
Манять АПЛ на Бундеслигу? Такое себе.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 22:58
Ну это вообще будет умора, если Бавария подпишет днаря Мартинелли.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:50
Шанс для пушкарей избавиться от хрустального балласта.
Гость
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