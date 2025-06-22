Фольмер и Кенфак могут перейти в махачкалинское «Динамо»

Полузащитник Кирилл Фольмер прибыл на просмотр в махачкалинское «Динамо».
Последним клубом 25-летнего игрока была «Сибирь», где в 18 матчах дивизиона «Серебро» Второй лиги он забил два гола и отдал 16 результативных передач.
Кроме того, «Динамо» планирует подписать камерунского полузащитника «Енисея» Оливье Кенфака, который в ближайшее время получит российский паспорт.
В контракте 20-летнего футболиста с красноярским клубом прописана опция выкупа за 12 млн рублей, однако махачкалинцы рассчитывают согласовать более низкую сумму.