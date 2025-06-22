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Фольмер и Кенфак могут перейти в махачкалинское «Динамо»

вчера, 21:52

Полузащитник Кирилл Фольмер прибыл на просмотр в махачкалинское «Динамо».

Последним клубом 25-летнего игрока была «Сибирь», где в 18 матчах дивизиона «Серебро» Второй лиги он забил два гола и отдал 16 результативных передач.

Кроме того, «Динамо» планирует подписать камерунского полузащитника «Енисея» Оливье Кенфака, который в ближайшее время получит российский паспорт.

В контракте 20-летнего футболиста с красноярским клубом прописана опция выкупа за 12 млн рублей, однако махачкалинцы рассчитывают согласовать более низкую сумму.

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Все комментарии
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u9f3vzx32v4n
сегодня в 04:32
На что хватает денег, то Динамо и смотрит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:44
Ну что же лед тронулся
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:41
Вот и трансферы в Динамо пошли,думаю 5 новичков подпишут.Удачи!
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