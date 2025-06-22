Фольмер и Кенфак могут перейти в махачкалинское «Динамо»

1750618365

вчера, 21:52

Полузащитник прибыл на просмотр в махачкалинское «Динамо».

Последним клубом 25-летнего игрока была «Сибирь», где в 18 матчах дивизиона «Серебро» Второй лиги он забил два гола и отдал 16 результативных передач.

Кроме того, «Динамо» планирует подписать камерунского полузащитника «Енисея» , который в ближайшее время получит российский паспорт.

В контракте 20-летнего футболиста с красноярским клубом прописана опция выкупа за 12 млн рублей, однако махачкалинцы рассчитывают согласовать более низкую сумму.