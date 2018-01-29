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Пике поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»

сегодня, 15:51

Пресс-служба «Барселоны» сообщает о том, что защитник Жерар Пике сегодня официально продлил сотрудничество с каталонским клубом, поставив подпись под новым контрактом.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года.

Напомним, отступные за Пике сейчас составляют 500 млн евро.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:18
Надеюсь как президент?
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 18:12
Ну это самый сильный на данный момент защитник...Стата Барсы все показывает..
Великий Пике, великий плач и визг сливочных деток, особенно после 3-0 ххыхых
shur
shur
сегодня в 17:04
...даже и не представляю Барсу без Пике,какой он по жизни чел,это одно,но в обороне (иногда с очевидными ошибками,а кто не ошибается?) он полезен и клубу и сборной!!!
FILL3286
FILL3286 ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:02
Duda Gigolaev Osetin:
500 млн? Самый дорогой язык в мире.
самый дорогой рот в мире)!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:01
За бабу пол лярда???
хахахаххаха))!
За него топ клубы и 50 лям не дадут)!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:17
500 млн? Самый дорогой язык в мире.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:03
Такие отступные за защитника все равно никто не даст.
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