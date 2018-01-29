Пике поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает о том, что защитник Жерар Пике сегодня официально продлил сотрудничество с каталонским клубом, поставив подпись под новым контрактом.
Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года.
Напомним, отступные за Пике сейчас составляют 500 млн евро.
Великий Пике, великий плач и визг сливочных деток, особенно после 3-0 ххыхых
Великий Пике, великий плач и визг сливочных деток, особенно после 3-0 ххыхых
хахахаххаха))!
За него топ клубы и 50 лям не дадут)!
хахахаххаха))!
За него топ клубы и 50 лям не дадут)!