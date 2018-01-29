Пике поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает о том, что защитник Жерар Пике сегодня официально продлил сотрудничество с каталонским клубом, поставив подпись под новым контрактом.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года.

Напомним, отступные за Пике сейчас составляют 500 млн евро.